Portefeuille De Marques : Une Bombe À Retardement ? (Video)

En 2026, le portefeuille de marques devient une bombe à retardement juridique selon Maître Gérard Haas. Ce que beaucoup d'entreprises considèrent encore comme un trésor de guerre est en train de se retourner contre elles, créant des risques juridiques majeurs pour les organisations.

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« En 2026, le portefeuille de marques devient une bombe à retardement juridique. » L'avertissement de Maître Gérard Haas est sans détour. Ce que beaucoup d'entreprises considèrent encore comme un trésor de guerre est en train de se retourner contre elles.

Dans cet épisode, on décortique pourquoi et comment vos marques déposées peuvent devenir votre plus grande faiblesse :

→ Le basculement : pourquoi « plus de marques = mieux » ne fonctionne plus

→ Les 3 vagues de fond : justice accélérée, IA génératrice de logos sans propriétaire clair, réglementation exigeante

→ La déchéance pour non-usage : 5 ans sans utilisation sérieuse et votre marque peut être rayée de la carte par n'importe qui

→ Les marques fantômes : ces dépôts qui dorment, coûtent cher et créent des failles juridiques béantes

→ L'IA et le far west des logos : qui est propriétaire d'un visuel généré par algorithme ?

→ La méthode en 4 étapes pour désamorcer la bombe : cartographier, couvrir, valider, gouverner

→ Le choix : agir maintenant ou subir plus tard

Votre portefeuille de marques, c'est encore un actif ou déjà un passif qui sommeille ?

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