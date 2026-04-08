[Blog] Brevets, Marques Et Dessins & Modèles : Évolution Contrastée En 2025

L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a publié, le 5 mars 2026, ses estimations relatives aux demandes internationales de titres de propriété industrielle pour l’année 2025.

Novagraaf has been helping iconic brands and innovative organisations drive competitive advantage through intellectual property (IP) for more than 130 years. One of Europe’s leading IP consulting groups, Novagraaf specialises in the protection and global management of IP rights, including trademarks, patents, designs, domain names and copyright. Part of the Questel group, Novagraaf network is currently 460 attorneys, 150 patent & trademark attorneys.

Article Insights

Matthieu Boulard’s articles from Novagraaf Group are most popular: with readers working within the Utilities industries Novagraaf Group are most popular: within Employment and HR topic(s)

in European Union

L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a publié, le 5 mars 2026, ses estimations relatives aux demandes internationales de titres de propriété industrielle pour l’année 2025. Ces données mettent en évidence des évolutions différenciées selon les titres de propriété industrielle, dans un contexte global marqué par le rôle croissant des technologies numériques.

Dans le cadre du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), 275 900 demandes internationales ont été déposées en 2025, soit une hausse de 0,7 % par rapport à 2024, confirmant une deuxième année consécutive de progression. Cette dynamique est principalement portée par les communications numériques (11,1 % des dépôts) et les semi-conducteurs (+ 6,1 %), dans un contexte d’investissements soutenus en intelligence artificielle. La Chine demeure le premier pays d’origine des déposants, devant la Corée du Sud, tandis que les États-Unis, le Japon et l’Allemagne enregistrent un léger recul. Les principaux déposants sont majoritairement issus du secteur des technologies de l’information et de la communication.

Les demandes internationales de marques dans le cadre du système de Madrid enregistrent, à l’inverse, un recul de 1,5 % par rapport à 2024. Les États-Unis conservent la première place en nombre de dépôts, suivis notamment par l’Allemagne, la Chine et la France. Les principaux déposants restent dominés par de grands groupes, L’Oréal occupant, pour la cinquième année consécutive, la première position.

Le système de La Haye relatif aux dessins et modèles poursuit sa progression avec une hausse de 9,4 % des demandes en 2025. La Chine se maintient en tête des dépôts, devant l’Allemagne et les États-Unis. Enfin, l’OMPI relève une augmentation significative de l’activité de son Centre d’arbitrage et de médiation.

Dans l’ensemble, ces données confirment donc des dynamiques contrastées selon les titres de propriété industrielle, avec un rôle structurant des technologies numériques dans la croissance des dépôts.

Pour consulter ces chiffres, cliquez ici !

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.