[Blog] Propriété Intellectuelle : Moteur De Croissance, D’emplois Et D’exportations En Europe

Une nouvelle étude de l'Office européen des brevets (OEB) et de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) s’est intéressée à l’utilisation des droits de propriété intellectuelle (DPI) pour la période 2021-2023. Les DPI couvrent notamment les brevets, les marques, les dessins ou encore les modèles. Cette étude révèle que les secteurs à forte intensité de DPI ont une influence considérable sur la croissance économique et la création d'emplois, ainsi que sur le commerce extérieur et le financement de l’innovation en Europe.

L’étude recense ainsi 361 secteurs faisant un usage intensif des DPI, lesquels génèrent une activité économique représentant 48 % du produit intérieur brut (PIB) de l'Union Européenne (UE). S’agissant des brevets, ces secteurs regroupent principalement les entreprises technologiques et celles du domaine du soin et de la santé ; tandis que pour les marques, il s’agit essentiellement des secteurs en lien avec les produits de mode et/ou de luxe ; ces secteurs concernent également les industries créatives dépendantes du droit d’auteur.

Dans le prolongement de ces constats, l’étude souligne également l’impact social et économique de ces secteurs : les salaires qui y sont proposés sont supérieurs de 40,9 % à ceux du reste de l'économie européenne, et ils présentent 30,6 % de tous les emplois au sein de l'UE. De plus, les secteurs à forte intensité de DPI sont bien plus axés sur le commerce extérieur, représentant 76,4 % des importations de l'UE et 78,3 % des exportations vers les pays non-membres de l'UE.

Pour finir, cette étude révèle également une corrélation positive importante et statistiquement significative entre l'intensité de DPI et l'intensité de financement, notamment pour les start-ups. A ce sujet, l'Observatoire des brevets et des technologies de l'OEB a créé l’outil Deep Tech Finder, qui permet de trouver les start-ups européennes détenant des brevets européens, et ainsi d’aider les investisseurs et les partenaires potentiels à trouver des start-ups européennes qui possèdent des inventions de grande valeur.

Pour plus d’informations sur cette étude, c’est ici.