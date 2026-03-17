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17 March 2026

[Blog] Propriété Intellectuelle : Moteur De Croissance, D’emplois Et D’exportations En Europe

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Une nouvelle étude de l'Office européen des brevets (OEB) et de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) s’est intéressée...
France Intellectual Property
Mélanie Ollivier-Régnier
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Une nouvelle &eacute;tude de l'Office europ&eacute;en des brevets (OEB) et de l'Office de l'Union europ&eacute;enne pour la propri&eacute;t&eacute; intellectuelle (EUIPO) s&rsquo;est int&eacute;ress&eacute;e &agrave; l&rsquo;utilisation des droits de propri&eacute;t&eacute; intellectuelle (DPI) pour la p&eacute;riode 2021-2023. Les DPI couvrent notamment les brevets, les marques, les dessins ou encore les mod&egrave;les. Cette &eacute;tude r&eacute;v&egrave;le que les secteurs &agrave; forte intensit&eacute; de DPI ont une influence consid&eacute;rable sur la croissance &eacute;conomique et la cr&eacute;ation d'emplois, ainsi que sur le commerce ext&eacute;rieur et le financement de l&rsquo;innovation en Europe.&nbsp;

L&rsquo;&eacute;tude recense ainsi 361&nbsp;secteurs faisant un usage intensif des DPI, lesquels g&eacute;n&egrave;rent une activit&eacute; &eacute;conomique repr&eacute;sentant 48&nbsp;% du produit int&eacute;rieur brut (PIB) de l'Union Europ&eacute;enne&nbsp;(UE). S&rsquo;agissant des brevets, ces secteurs regroupent principalement les entreprises technologiques et celles du domaine du soin et de la sant&eacute;&nbsp;; tandis que pour les marques, il s&rsquo;agit essentiellement des secteurs en lien avec les produits de mode et/ou de luxe&nbsp;; ces secteurs concernent &eacute;galement les industries cr&eacute;atives d&eacute;pendantes du droit d&rsquo;auteur.&nbsp;

Dans le prolongement de ces constats, l&rsquo;&eacute;tude souligne &eacute;galement l&rsquo;impact social et &eacute;conomique de ces secteurs : les salaires qui y sont propos&eacute;s sont sup&eacute;rieurs de 40,9&nbsp;% &agrave; ceux du reste de l'&eacute;conomie europ&eacute;enne, et ils pr&eacute;sentent 30,6&nbsp;% de tous les emplois au sein de l'UE. De plus, les secteurs &agrave; forte intensit&eacute; de DPI sont bien plus ax&eacute;s sur le commerce ext&eacute;rieur, repr&eacute;sentant 76,4&nbsp;% des importations de l'UE et 78,3&nbsp;% des exportations vers les pays non-membres de l'UE.&nbsp;

Pour finir, cette &eacute;tude r&eacute;v&egrave;le &eacute;galement une corr&eacute;lation positive importante et statistiquement significative entre l'intensit&eacute; de DPI et l'intensit&eacute; de financement,&nbsp;notamment pour les start-ups. A ce sujet, l'Observatoire des brevets et des technologies de l'OEB a cr&eacute;&eacute; l&rsquo;outil&nbsp;Deep Tech Finder, qui permet de trouver les start-ups europ&eacute;ennes d&eacute;tenant des brevets europ&eacute;ens, et ainsi d&rsquo;aider les investisseurs et les partenaires potentiels &agrave; trouver des start-ups europ&eacute;ennes qui poss&egrave;dent des inventions de grande valeur.

Pour plus d&rsquo;informations sur cette &eacute;tude, c&rsquo;est&nbsp;ici.

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