Merkbescherming en marketingtrends: de zaak ‘Quiet Luxury'

Novagraaf has been helping iconic brands and innovative organisations drive competitive advantage through intellectual property (IP) for more than 130 years. One of Europe’s leading IP consulting groups, Novagraaf specialises in the protection and global management of IP rights, including trademarks, patents, designs, domain names and copyright. Part of the Questel group, Novagraaf has 18 offices worldwide and a network of more than 330 IP attorneys and support specialists.

Article Insights

Laetitia Maufroy’s articles from Novagraaf Group are most popular: within Intellectual Property topic(s)

in European Union

in European Union

in European Union

in European Union

in European Union

in European Union

Commerciële concepten zoals ‘quiet luxury' spreken sterk tot de verbeelding van het publiek, maar dat betekent nog niet dat ze ook als merk kunnen worden geregistreerd. Dat stelt Laetitia Maufroy naar aanleiding van een recente beslissing van het EUIPO over het teken ‘Quite Luxury'. In dit artikel deelt zij de belangrijkste lessen voor bedrijven die marketingtrends willen vertalen naar hun merkstrategie.

Wereldwijde marketingtrends hebben grote invloed op brand naming strategies. Begrippen als ‘clean beauty', ‘slow fashion' en ‘quiet luxury' zijn uitgegroeid tot herkenbare sectorcodes, met name binnen de luxe- en mode-industrie.

Hoewel dergelijke concepten commercieel krachtig zijn, blijft de juridische bescherming ervan via het merkenrecht onzeker. De beslissing van het Europees Bureau voor Intellectuele Eigendom (EUIPO) van 5 januari 2026 over de merkaanvraag ‘Quite Luxury' laat zien waar de grenzen van het EU-merkenrecht liggen wanneer marketingtrends een rol spelen.

De uitspraak is een nuttige herinnering voor bedrijven die hun onderscheidende tekens op de Europese markt willen beschermen.

Achtergrond van de uitspraak ‘Quite Luxury'

Fashion Holding Düsseldorf GmbH diende een aanvraag in voor een Uniemerk (EUTM) voor een beeldmerk dat bestond uit de woorden ‘Quite' en ‘Luxury', weergegeven in een specifieke typografie. De aanvraag had betrekking op producten in de mode- en luxesector, zoals kleding, schoenen en lederwaren.

Het EUIPO toetste de aanvraag op de absolute weigeringsgronden en kwam tot de conclusie dat het teken niet als merk kon worden geregistreerd. Volgens het bureau zou het relevante publiek het teken opvatten als een promotionele uitdrukking die verwijst naar een marketingconcept, en niet als een aanduiding van de commerciële herkomst van de producten.

Bij beslissing van 5 januari 2026 wees het EUIPO de aanvraag daarom af wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen.

Juridische grondslag van de weigering

De beslissing is gebaseerd op Verordening (EU) 2017/1001 inzake het Uniemerk, en in het bijzonder op de volgende bepalingen:

Artikel 7 lid 1 sub b bepaalt dat tekens zonder onderscheidend vermogen niet voor registratie in aanmerking komen.

Artikel 7 lid 1 sub c bepaalt dat tekens die uitsluitend bestaan uit beschrijvende aanduidingen van kenmerken van waren of diensten worden geweigerd.

Daarnaast volgt uit vaste rechtspraak dat een teken alleen als merk kan worden geregistreerd wanneer het de consument in staat stelt de commerciële herkomst van de waren of diensten te identificeren en deze te onderscheiden van die van andere ondernemingen.

Analyse van het EUIPO: een concept, geen merk

Waarneming door het relevante publiek

Het EUIPO oordeelde dat het relevante publiek, waaronder Engelstalige consumenten binnen de Europese Unie, de uitdrukking ‘Quite Luxury' onmiddellijk zullen begrijpen als een verwijzing naar een bekende trend in de luxesector. Die trend staat voor een vorm van luxe die discreet, minimalistisch en niet-opzichtig is.

Doordat de betekenis direct duidelijk is, kan het teken zijn essentiële functie als merk, namelijk de herkomstfunctie niet vervullen.

Ontbreken van intrinsiek onderscheidend vermogen

Volgens het EUIPO wijkt het teken niet af van zijn promotionele betekenis. De consument hoeft geen enkele inspanning te leveren om de boodschap te begrijpen.

Het teken beperkt zich daarmee tot het overbrengen van een marketingboodschap over de betrokken producten en maakt het niet mogelijk om een specifieke commerciële herkomst te identificeren.

Onvoldoende onderscheidend grafisch element

De aanvrager voerde aan dat de gebruikte typografie voldoende was om het merk onderscheidend te maken. Het EUIPO verwierp dit argument en benadrukte dat gebruikelijke grafische of stilistische keuzes niet volstaan om een in wezen beschrijvend of promotioneel teken onderscheidend te maken.

Het EUIPO concludeerde daarom dat ‘Quite Luxury' beschrijvend is voor de betrokken producten en wees de aanvraag af.

Een strikte maar consistente benadering

Deze beslissing past binnen vaste rechtspraak. Uitdrukkingen die behoren tot het gangbare marketingjargon of die sectortrends beschrijven, moeten beschikbaar blijven voor alle marktdeelnemers.

Het EUIPO voorkomt daarmee dat algemene marketingconcepten worden gemonopoliseerd, zeker in sterk concurrerende en internationaal georiënteerde sectoren zoals luxe en mode.

Praktische lessen voor bedrijven

Bedrijven en marketingteams onderschatten soms hoe breed taal wordt begrepen door het Europese publiek. Engelstalige termen die wereldwijd worden gebruikt, zullen door het EUIPO in die context worden beoordeeld.

De uitspraak benadrukt ook dat een marketingstrategie niet automatisch gelijkstaat aan een effectieve merkbeschermingsstrategie.

Voor bedrijven is het vaak verstandig om promotionele slogans los te koppelen van hun kernmerken, of te kiezen voor arbitraire, indirect suggestieve of volledig verzonnen tekens.

De weigering van ‘Quite Luxury' laat zien dat het succes van een marketingconcept op zichzelf onvoldoende is om als merk beschermd te worden.

In een internationale markt waarin trends zich snel verspreiden en steeds uniformer worden, vervult het merkenrecht een belangrijke beschermende functie. Alleen tekens met voldoende onderscheidend vermogen komen in aanmerking voor exclusieve bescherming.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.