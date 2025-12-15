ARTICLE
15 December 2025

[Blog] Entrée en vigueur du nouveau système européen de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels

NG
Novagraaf Group

Contributor

Novagraaf Group logo
Novagraaf has been helping iconic brands and innovative organisations drive competitive advantage through intellectual property (IP) for more than 130 years. One of Europe’s leading IP consulting groups, Novagraaf specialises in the protection and global management of IP rights, including trademarks, patents, designs, domain names and copyright. Part of the Questel group, Novagraaf has 18 offices worldwide and a network of more than 330 IP attorneys and support specialists.
Explore Firm Details
Le 1er décembre 2025, l'EUIPO a mis en place un nouveau système européen de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels.
France Intellectual Property
Rami Meziane
Your Author LinkedIn Connections
Novagraaf Group are most popular:
  • in European Union

Le 1er décembre 2025, l'EUIPO a mis en place un nouveau système européen de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels. Désormais, ces indications bénéficient d'une protection uniforme sur l'ensemble de l'Union européenne (UE), matérialisée par l'usage du logo « Indication géographique protégée » (IGP), en vertu du règlement (UE) 2023/2411.

L'enregistrement des IGP se déroule en deux phases. Un dépôt national auprès de l'INPI (France), suivi d'un dépôt européen auprès de l'EUIPO. La phase nationale comprend l'examen, la publication et une opposition en France ; la phase européenne ouvre une opposition élargie à l'ensemble de l'UE, réservée aux parties étrangères justifiant d'un intérêt légitime. Après examen formel par l'EUIPO, l'indication est soit enregistrée dans le registre européen, soit rejetée.

Les dénominations d'ores et déjà reconnues au niveau national peuvent faire l'objet d'une transformation en IGP européennes, sous réserve du respect des exigences prévues par le règlement applicable. Á ce titre, les offices nationaux, tels que l'INPI (France), sont tenus de les notifier auprès de l'EUIOI ainsi qu'à la Commission européenne, au plus tard le 2 décembre 2026.

Lire la décision

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Rami Meziane
Rami Meziane
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More