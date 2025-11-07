[Blog] AOP, IGP, STG, Bio : guide juridique des labels de qualité en Europe

- in European Union
En Europe, plusieurs labels garantissent l'authenticité et la qualité des produits alimentaires tout en les valorisant. Ces signes officiels, encadrés par le droit européen, permettent de mieux informer les consommateurs et de protéger les producteurs locaux.
Voici leurs caractéristiques et enjeux juridiques :
AOP – Appellation d'Origine
Protégée
Ce label désigne un produit dont toutes les étapes de production (transformation, élaboration, conditionnement) ont lieu dans une zone géographique délimitée. Il repose sur un lien fort entre le produit, le terroir et un savoir-faire local.
Exemples : Roquefort, Parmigiano Reggiano.
IGP – Indication Géographique
Protégée
L'IGP est plus souple que l'AOP : au moins une étape (fabrication, transformation ou élaboration) doit avoir lieu dans la zone concernée. Elle protège l'origine du produit mais admet une certaine flexibilité dans les méthodes.
Exemples : Moutarde de Dijon, Jambon de Bayonne.
STG – Spécialité Traditionnelle
Garantie
Ce label ne fait pas référence à une origine géographique, mais à une recette ou un savoir-faire traditionnel. Il protège la composition ou le mode de fabrication reconnu comme traditionnel en Europe.
Exemple : Mozzarella (au lait de vache).
Agriculture Biologique (label Bio
européen)
Le label "Bio" atteste que le produit respecte un cahier des charges strict en matière d'environnement, de bien-être animal et d'interdiction des OGM ou pesticides de synthèse. Il est valable dans toute l'UE.
