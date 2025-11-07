En Europe, plusieurs labels garantissent l'authenticité et la qualité des produits alimentaires tout en les valorisant. Ces signes officiels, encadrés par le droit européen, permettent...

Novagraaf has been helping iconic brands and innovative organisations drive competitive advantage through intellectual property (IP) for more than 130 years. One of Europe’s leading IP consulting groups, Novagraaf specialises in the protection and global management of IP rights, including trademarks, patents, designs, domain names and copyright. Part of the Questel group, Novagraaf has 18 offices worldwide and a network of more than 330 IP attorneys and support specialists.

Article Insights

Novagraaf Group are most popular: in European Union

En Europe, plusieurs labels garantissent l'authenticité et la qualité des produits alimentaires tout en les valorisant. Ces signes officiels, encadrés par le droit européen, permettent de mieux informer les consommateurs et de protéger les producteurs locaux.

Voici leurs caractéristiques et enjeux juridiques :

AOP – Appellation d'Origine Protégée

Ce label désigne un produit dont toutes les étapes de production (transformation, élaboration, conditionnement) ont lieu dans une zone géographique délimitée. Il repose sur un lien fort entre le produit, le terroir et un savoir-faire local.

Exemples : Roquefort, Parmigiano Reggiano.

IGP – Indication Géographique Protégée

L'IGP est plus souple que l'AOP : au moins une étape (fabrication, transformation ou élaboration) doit avoir lieu dans la zone concernée. Elle protège l'origine du produit mais admet une certaine flexibilité dans les méthodes.

Exemples : Moutarde de Dijon, Jambon de Bayonne.

STG – Spécialité Traditionnelle Garantie

Ce label ne fait pas référence à une origine géographique, mais à une recette ou un savoir-faire traditionnel. Il protège la composition ou le mode de fabrication reconnu comme traditionnel en Europe.

Exemple : Mozzarella (au lait de vache).

Agriculture Biologique (label Bio européen)

Le label "Bio" atteste que le produit respecte un cahier des charges strict en matière d'environnement, de bien-être animal et d'interdiction des OGM ou pesticides de synthèse. Il est valable dans toute l'UE.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.