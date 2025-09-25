[Blog] Gold Rush et l'échec d'une plainte pour « reverse hijack »

Gold Rush, un commerçant de métaux
précieux (Erik Harp), possède les noms de
domaine < goldrushhouston.com > et
En 2025, Gold Rush intente une procédure UDRP contre le
nom de domaine
Dans le cadre de la procédure, le titulaire du nom de domaine visé ne répond pas.
Le panel, dans sa décision (NATIONAL ARBITRATION FORUM) constate que la réservation du nom de domaine objet de la plainte est antérieure à la marque et juge la plainte de mauvaise foi, la qualifiant de reverse domain‑name hijacking.
Il faut retenir de cette décision qu'il convient de toujours vérifier que votre marque est antérieure à la réservation du nom de domaine avant d'engager une action UDRP. A ce titre, il est recommandé de conserver des preuves d'usage commercial (factures, publicités) pour établir la priorité si le dépôt de marque est postérieur à la réservation du nom de domaine.
Une plainte sans fondement solide peut être rejetée comme abus de procédure, nuisant à votre crédibilité.
