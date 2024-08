ARTICLE Affaire Big Mac : Pour les juges du Tribunal de l'Union Européenne, le poulet, ce n'est pas de la viande ! PI Plasseraud IP More Contributor Pour rappel, la marque de l'Union Européenne BIG MAC n° 000062638, identifiant le sandwich bien connu de Mc Donald's a fait l'objet d'une action en déchéance formée...

Authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.