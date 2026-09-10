[Blog] IA : Accord Entre ByteDance Et Les Studios De Cinéma Hollywoodiens

Novagraaf serves as a comprehensive partner for intellectual property strategy, protection, and defense. Subscribe to their monthly Perspectives newsletter to access expert advice, webinars, and exclusive content on IP matters.

Article Insights

Pauline Pilaudeau’s articles from Novagraaf Group are most popular: in European Union

in European Union

with readers working within the Chemicals and Technology industries Novagraaf Group are most popular: within Privacy topic(s)

Le 17 août 2026, la société ByteDance (maison mère de TikTok) a signé un protocole d’accord avec la Motion Picture Association (MPA), qui représente notamment les sociétés Disney, Paramount, Universal, Sony Pictures, Netflix ou encore Warner Bros.

Les parties étaient en discussion depuis février dernier, suite à la sortie de l’IA générative Seedance 2.0, et de la lettre de mise en demeure adressée à la société chinoise par la MPA. Celle-ci accusait ByteDance d’utiliser des contenus protégés sans autorisation et de porter atteinte au droit à l'image. Dans ce contexte, le déploiement du modèle Seedance 2.0 avait d’ailleurs été suspendu.

Ces discussions ont abouti à la signature, mi août, du premier accord entre des studios de cinéma américains et une société d’intelligence artificielle, visant à « protéger la propriété intellectuelle des industries du cinéma et de la télévision dans l’ensemble des produits d’intelligence artificielle (IA) générative de ByteDance ». L’accord établit un cadre destiné à encadrer les modèles d’IA générative développés par ByteDance (TikTok bien entendu, mais également d’autres services du groupe comme par exemple CapCut, Dreamina, Seedream 5.0 Pro, Seedance 2.5, etc.).

Les studios obtiennent ainsi la garantie que leurs œuvres, protégées notamment par le droit d’auteur, ne puissent plus être reproduites ou détournées par des modèles d’IA sans licence. De son côté, cela permet à ByteDance de sécuriser juridiquement le déploiement international de ses outils d’IA générative, en évitant des poursuites coûteuses.

En revanche, à ce stade, il semble que l’accord se limite à encadrer la génération et la création de contenus à partir d’œuvres protégées, sans limiter la pratique consistant à utiliser ces œuvres pour l’entraînement des modèles d’IA.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.