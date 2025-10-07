Mise à jour du BOFiP (BOI-RSA-GEO-40-10-10, 11/08/2025) : extension du régime fiscal des impatriés aux salariés postulant en France depuis l'étranger

L'article 155 B du Code général des impôts (CGI) prévoit que l'exonération attachée au régime des impatriés bénéficie aux salariés et dirigeants appelés de l'étranger pour occuper, pendant une durée limitée, un emploi au sein d'une entreprise établie en France, à condition qu'ils n'aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant leur prise de fonctions.

Dans une lecture stricte du texte, l'administration considérait que ce régime ne pouvait s'appliquer ni aux personnes venues travailler en France de leur propre initiative, ni à celles qui avaient déjà établi leur domicile fiscal en France au moment du recrutement.

La Cour administrative d'appel de Paris a toutefois jugé que ces salariés et dirigeants ne pouvaient être exclus du champ d'application du dispositif, estimant que l'expression « appelés de l'étranger» ne devait pas être interprétée littéralement ( CAA Paris, 10 juin 2022, n° 20PA02279).

Apport du nouveau BOI-RSA-GEO-40-10-10 publié le 11/08/2025 :

L'administration précise désormais que sont assimilés à des recrutements directs à l'étranger les cas de salariés ou dirigeants ayant postulé, depuis l'étranger, à une offre d'emploi en vue d'occuper un poste dans une entreprise française. Ces personnes peuvent donc bénéficier du régime, sous réserve du respect des autres conditions (BOI-RSA-GEO-40-10-10 § 80 - remarque).

Elle confirme également que les salariés expatriés réintégrant en France l'entreprise qui les employait avant leur départ peuvent bénéficier du régime, dès lors que toutes les conditions d'application sont respectées, notamment l'absence de domiciliation fiscale en France au cours des cinq années précédentes. La circonstance que leur contrat de travail avec cette société établie en France ait été rompu, suspendu ou modifié pendant ou à l'issue de leur période d'expatriation n'est pas de nature à remettre en cause le bénéfice de ce régime d'imposition (BOI-RSA-GEO-40-10-10 § 40 - remarque).

Visit us at mayerbrown.com

Mayer Brown is a global services provider comprising associated legal practices that are separate entities, including Mayer Brown LLP (Illinois, USA), Mayer Brown International LLP (England & Wales), Mayer Brown (a Hong Kong partnership) and Tauil & Chequer Advogados (a Brazilian law partnership) and non-legal service providers, which provide consultancy services (collectively, the "Mayer Brown Practices"). The Mayer Brown Practices are established in various jurisdictions and may be a legal person or a partnership. PK Wong & Nair LLC ("PKWN") is the constituent Singapore law practice of our licensed joint law venture in Singapore, Mayer Brown PK Wong & Nair Pte. Ltd. Details of the individual Mayer Brown Practices and PKWN can be found in the Legal Notices section of our website. "Mayer Brown" and the Mayer Brown logo are the trademarks of Mayer Brown.

© Copyright 2025. The Mayer Brown Practices. All rights reserved.

This Mayer Brown article provides information and comments on legal issues and developments of interest. The foregoing is not a comprehensive treatment of the subject matter covered and is not intended to provide legal advice. Readers should seek specific legal advice before taking any action with respect to the matters discussed herein.