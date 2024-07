ARTICLE 1 An Après L'Entrée En Vigueur Du DSA, Où En Est-On? HA Haas Avocats More Contributor HAAS Avocats, a French law firm, defends and protects national and international clients in the fields of French intellectual property, new information and communication technologies, data protection, e-commerce, e-marketing and business law. L'entrée en vigueur du Digital Services Act (DSA) le 25 août 2023, qui est venu renforcer la transparence et la responsabilité des plateformes en ligne...

Authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.