Conflits D'Associés Dans Les Entreprises Familiales : 10 Points Clefs À Retenir

Jérôme Marsaudon et Louis-Marie Absil ont publié une tribune dans Forbes France sur la complexité particulière des conflits au sein des entreprises familiales. Avec plus de 80% des entreprises françaises concernées et 700000 transmissions prévues dans la décennie, cette analyse révèle les spécificités d'un contentieux où l'affect se mêle au juridique. Décryptage en 10 points clés.

1 - L'imbrication complexe des relations personnelles et professionnelles

Dans les entreprises familiales, les décisions stratégiques ne sont jamais totalement déconnectées de considérations affectives. Les désaccords commerciaux peuvent rapidement raviver d'anciennes rivalités ou des blessures familiales enfouies, transformant un simple différend en crise existentielle pour l'entreprise.

2 - L'impact du caractère émotionnel sur la durée des procédures

Une procédure qui pourrait se résoudre en quelques mois dans un contexte purement professionnel peut s'éterniser pendant des années lorsque les parties sont liées par des relations familiales. L'affect s'entremêle avec les enjeux juridiques, créant un terrain particulièrement glissant.

3 - Les trois types de conflits récurrents

Les conflits d'associés dans les entreprises familiales interviennent fréquemment dans 3 cas:

La succession générationnelle: Les fondateurs peinent à lâcher prise tandis que les successeurs veulent imposer leur style

L'actionnaire minoritaire contestataire: Il remet en cause la gestion de la majorité familiale et cherche à faire pression

L'opposition actifs/passifs: Les premiers privilégient le réinvestissement, les seconds une politique de dividendes généreuse

4 - Le rôle crucial de l'avocat comme tiers objectif

L'avocat joue le rôle du tiers objectif, capable de poser un regard neutre sur des situations où l'affect a pris le dessus sur la raison. Il doit constamment rappeler l'intérêt supérieur: celui de la société. Sa capacité à objectiver la situation est précieuse face à des parties aveuglées par des décennies de relations familiales complexes.

«Au-delà des aspects juridiques et des stratégies contentieuses, comprendre les motivations profondes de l'adversaire reste essentiel»

5 - L'aveuglement face aux proches

La relation familiale peut conduire à un aveuglement. Dans ce cas, des associés issus d'une même famille se refusent à admettre qu'un parent proche les floue. Le lien du sang crée une présomption de confiance difficile à remettre en question, même face à l'évidence.

6 - La médiation comme solution privilégiée

La recherche de solutions négociées est toujours une bonne idée en première intention. La médiation permet d'élaborer des solutions sur mesure, respectueuses des intérêts de chacun, contrairement à une procédure judiciaire désignant un gagnant et un perdant. Cependant, le caractère affectif de ces conflits peut conduire à l'irrationalité et faire échouer les initiatives les plus prometteuses.

7 - Dépassionner le débat

L'avocat endosse souvent le rôle de paratonnerre, absorbant les charges émotionnelles excessives qui risqueraient de faire dérailler toute tentative de dialogue constructif. Cette capacité à dépassionner le débat constitue une valeur ajoutée inestimable dans ces contextes explosifs. Au-delà des aspects juridiques et des stratégies contentieuses, comprendre les motivations profondes de l'adversaire reste essentiel.

8 - Deux issues principales aux contentieux

Pour débloquer un contentieux familial entre les associés d'une même société, les solutions les plus couramment envisagées sont:

Une restructuration de la gouvernance permettant de rétablir un équilibre opérationnel

Le rachat des titres de l'actionnaire mécontent (solution qui peut fragiliser l'équilibre financier de l'entreprise)

9 - L'anticipation comme meilleur allié

La prévention s'avère plus efficace que la résolution de conflits. L'élaboration de pactes d'actionnaires robustes, la rédaction de statuts adaptés et la mise en place de chartes familiales constituent des outils précieux pour encadrer les relations entre membres de la famille.

10 - Le conseil de famille un allié précieux

La création d'un conseil de famille ou comité familial constitue un espace privilégié où les questions familiales peuvent être abordées séparément des enjeux opérationnels. Cet organe spécifique fait le lien entre les dynamiques familiales et le plan de développement de l'entreprise, avec la légitimité pour prendre des décisions s'imposant à tous.

Les entreprises familiales constituent un modèle économique particulièrement résilient. L'anticipation, la communication et un accompagnement juridique adapté sont clés pour transformer les crises et maintenir le cap de l'intérêt social.

