10 October 2025

Business Immo - « Droit à la prise : les casse-têtes juridiques de l'ambition écologique »

Ondine Prévoteau a rédigé l'article « Droit à la prise : les casse-têtes juridiques de l'ambition écologique » pour Business Immo.
France Real Estate and Construction
Ondine Prévoteau
Ondine Prévoteau, avocate associée, au sein du  département Droit Immobilier & Gestion Immobilière revient sur la loi LOM (n°2019-1428 du 24 décembre 2019) et la loi Climat et résilience (n° 2021-1104 du 22 août 2021) dans l'article « Droit à la prise : les casse-têtes juridiques de l'ambition écologique » pour Business Immo.

Ondine Prévoteau fait le point sur l'obligation de pré-équipement et d'installation de bornes de recharge dans les parcs de stationnement.

L'interdiction de la vente de véhicules thermiques neufs à l'horizon 2035 impose des évolutions du cadre réglementaire et une adaptation des contrats afin d'accompagner cette transition et limiter le risque de litiges.

Originally published by Business Immo.

Authors
Ondine Prévoteau
