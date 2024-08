ARTICLE Le vendeur, même non-professionnel, qui a lui-même réalisé les travaux est présumé avoir connaissance des vices affectant la chose vendue BL Bignon Lebray More Contributor Par un arrêt en date du 19 octobre 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation est venue réaffirmer le principe suivant lequel, le vendeur non-professionnel qui réalise lui-même les travaux...

Authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.