Rapport CNIL 2025 : un paysage numérique sous tension entre cybermenaces et protection des données

La CNIL a publié son rapport annuel 2025 révélant une augmentation alarmante des cyberattaques et violations de données personnelles. Avec plus de 20 000 plaintes reçues et 6 167 notifications de violations...

HAAS Avocats, a French law firm, defends and protects national and international clients in the fields of French intellectual property, new information and communication technologies, data protection, e-commerce, e-marketing and business law.

Article Insights

Haas Avocats are most popular: within Employment and HR, Environment and Intellectual Property topic(s)

in European Union

Dans un contexte de prolifération des cyberattaques, autant sur les particuliers que sur des grands groupes, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) a publié son rapport annuel 2025 tant attendu.

Au-delà du bilan, il offre des éléments de réflexion et de perspective utiles aux professionnels (du droit notamment), ainsi qu’aux personnes concernées et aux entreprises confrontées aux enjeux liés à la cybercriminalité et aux technologies émergentes.

Dans ce cadre, plusieurs thématiques intéressantes ressortent de ce rapport.

Une augmentation significative des plaintes

Le premier indicateur est la sensibilité toujours plus forte des personnes concernées aux enjeux de leur vie privée et à la thématique du droit de la protection des données.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en 2025, la CNIL a reçu un flux massif de 20 150 plaintes (+8% par rapport à 2024 !) traduisant une véritable appropriation culturelle du RGPD par les personnes.

Ainsi, c’est sans réelle surprise que les trois gros blocs suivants recouvrent près des ¾ des plaintes :

Télécom/ internet et réseaux sociaux (29%) ;

Travail (23%) ;

Commerce/immobilier (19%).

Cette répartition illustre assez fidèlement les espaces dans lesquels les personnes concernées exposent aujourd’hui le plus massivement leurs données personnelles : réseaux sociaux, relations de travail (vidéosurveillance, recrutement, etc) et consommation courante.

Elle montre également que les attentes des personnes concernées ne se limitent plus seulement à des préoccupations purement abstraites autour du RGPD, mais portent de plus en plus sur des situations très concrètes : prospection excessive, surveillance perçue comme intrusive.

Un équilibre dans les contrôles et les sanctions

La CNIL a su faire preuve d’un certain équilibre, alliant l’accompagnement pédagogique à une rigueur répressive lorsque les lignes rouges sont franchies. En 2025, la CNIL a déployé une activité de contrôle intense avec 323 contrôles menés sur place, sur pièces ou en ligne1 (contre 321 en 2024).

Les suites correctrices de ces contrôles marquent une volonté claire de responsabiliser les acteurs :

143 mises en demeure ont été notifiées pour enjoindre les organismes à se mettre en conformité ;

83 sanctions ont été prononcées ;

Le montant global des amendes s’élève à un niveau historique de 486 839 500 euros.

Si le nombre global d’amendes reste relativement stable, force est de constater que les montants financiers atteints démontrent que la CNIL n’hésite plus à frapper fort le portefeuille des contrevenants majeurs, avec deux sanctions particulièrement marquantes au cours de l’année.

Violations de données : Le cap exceptionnel du péril cyber

C’est le point le plus alarmant du rapport : les violations de données personnelles ont atteint en 2025 un niveau qualifié d’« exceptionnel » . Le record déjà inquiétant de l’année précédente a été dépassé, affichant une hausse de près de 10 % des notifications. Au total, la CNIL a traité 6 167 notifications de violations de données2 .

Le constat est sans appel : personne n’est épargné. Les attaques frappent sans distinction les ministères régaliens, les opérateurs de téléphonie ou les fédérations sportives, les administrations publiques, etc.

Face à cette progression continue des incidents, la CNIL a d’ailleurs également renforcé son action de sensibilisation auprès des acteurs publics comme privés sur les enjeux de sécurité technique et organisationnelle (notamment concernant les enjeux liés à l’IA).

La protection des données personnelles s’impose donc clairement comme un enjeu central de gouvernance, de sécurité et de confiance. La hausse continue des plaintes, l’explosion des violations de données cumulée à des sanctions fortes traduisent une évolution profonde des attentes sociétales face à l’économie numérique.

En parallèle, l’essor rapide de l’intelligence artificielle, l’automatisation croissante des traitements de données et la sophistication des attaques informatiques ouvrent des perspectives inédites tant pour les entreprises que pour les personnes concernées, mais également des zones de vulnérabilité nouvelles auxquelles il faut être vigilant.

Footnotes

1 Détail : 27 contrôles sur pièce, 165 contrôles sur place, 5 contrôles sur audition, 126 contrôles en ligne

2 La CNIL a en réalité été notifiée de 17 802 violations de données mais 11 635 concernaient seulement 2 éditeurs de solutions. Pour un chiffre plus cohérent la CNIL a alors choisi de soustraire ces notifications du chiffre total.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.