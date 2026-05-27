Mineurs et internet : les dangers cachés derrière les écrans (Video)

74% of parents worry about online risks, yet 83% admit they don't know what their children are really doing on the internet. This gap is precisely where dangers take root, creating a critical blind spot in digital parenting that demands urgent attention.

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74 % des parents s'inquiètent des risques en ligne. Pourtant, 83 % admettent ne pas savoir ce que leurs enfants font vraiment sur internet. Ce fossé, c'est précisément là que les dangers s'installent.

Dans cet épisode, on décortique les risques cachés de la vie numérique des mineurs :

L'impact sur la santé : dopamine, lumière bleue, troubles du sommeil (18 % d'ados insomniaques, 20 % dorment moins de 7h), explosion de la myopie, carences en vitamine D

Les risques sociaux : 1 jeune sur 5 victime de cyberharcèlement, 1 sur 3 exposé à des contenus choquants, et la moitié de ces incidents impliquent un inconnu

L'ombre des données : le sharenting (1 300 photos postées avant 13 ans), l'identité numérique fabriquée sans consentement, et l'exploitation commerciale des données des mineurs

Ce que dit la CNIL : « Les mineurs, c'est le futur du marché et un marché du futur »

Le RGPD et la reconnaissance des mineurs comme personnes vulnérables

La responsabilité partagée : parents, plateformes (ARCOM) et législateurs

Quel monde numérique veut-on construire pour la prochaine génération ?

Haas Avocats — Cabinet spécialisé en droit du numérique et protection des données.

Plus d'informations : https://www.haas-avocats.com

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