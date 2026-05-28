BCF Global franchit une nouvelle étape de son développement international en faisant son entrée, pour la première fois, dans les classements français de Leaders League pour son expertise en propriété industrielle.

With more than 520 employees, including 270 professionals, BCF Business Law is the go-to firm for business leaders, growing companies, and well-established global enterprises that have chosen Québec and Canada as a stepping stone to growth and success. BCF is the firm that allows you to see further and act with confidence, turning vision into action.

Article Insights

BCF Business Law are most popular: within Litigation, Mediation & Arbitration and Tax topic(s)

with Senior Company Executives, HR and Inhouse Counsel

in European Union

with readers working within the Aerospace & Defence and Healthcare industries

BCF Global franchit une nouvelle étape de son développement international en faisant son entrée, pour la première fois, dans les classements français de Leaders League pour son expertise en propriété industrielle.

Notre cabinet obtient une reconnaissance en forte notoriété dans trois catégories stratégiques :

Brevets électroniques, télécommunications et nouvelles technologies

Brevets (général)

Brevets – physique, mécanique et construction

Cette distinction confirme le positionnement de BCF Global sur le marché européen de la propriété intellectuelle (brevet), ainsi que sa capacité à accompagner les entreprises innovantes dans la protection et la valorisation de leurs actifs technologiques de part et d’autre de l’Atlantique.

Une pratique transatlantique reconnue en propriété industrielle

La présence de BCF Global dans les classements de Leaders League reflète notamment l’impact de la pratique de Marion Fauré et Philippe Thérias, dont le savoir-faire contribue au développement d’une approche intégrée en propriété industrielle entre l’Europe et l’Amérique du Nord.

Elle met également en lumière la contribution de notre équipe de propriété intellectuelle, qui collabore étroitement avec les professionnelles et professionnels de Paris afin d’offrir aux clients une approche intégrée, adaptée aux réalités juridiques, technologiques et commerciales de plusieurs juridictions.

Découvrez le profil de BCF Global dans les classements français de Leaders League

BCF Global : cabinet de conseil en propriété industrielle

Implanté au cœur de Paris, BCF Global est le bureau européen de BCF Avocats d’affaires. Il accompagne les entreprises innovantes dans leurs enjeux de propriété industrielle en Europe, au Canada et aux États-Unis grâce à la collaboration étroite de nos professionnelles et professionnels en brevets et en propriété intellectuelle des deux côtés de l’Atlantique.

Notre pratique couvre notamment le droit de la propriété industrielle, les brevets industriels et la protection industrielle des actifs technologiques dans des secteurs en forte croissance.

Pour en savoir plus, consultez notre article : BCF Global : cabinet de propriété intellectuelle à Paris, votre pont stratégique entre l’Europe et l’Amérique du Nord.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.