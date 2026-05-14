Réforme 2026 du droit des brevets au Mexique : un tournant stratégique, notamment pour le secteur pharmaceutique

Le Mexique a engagé en avril 2026 une réforme importante de sa législation en matière de propriété industrielle. L’objectif est clair : moderniser le système, accélérer les procédures et offrir davantage de sécurité juridique aux innovateurs. Eric Enderlin explique ce qui a changé et pourquoi les réformes du droit des brevets sont particulièrement importantes pour les entreprises pharmaceutiques.

Si ces changements concernent l’ensemble des titres de propriété industrielle, ils présentent un intérêt particulier pour les entreprises pharmaceutiques, dont les enjeux en matière de durée de protection sont critiques. Ils sont traités en quatre points ci-dessous :

1 Un système globalement plus rapide, mais aussi plus exigeant

La réforme introduit plusieurs outils visant à fluidifier les procédures :

des délais encadrés pour les décisions administratives,

une limitation du nombre d’échanges avec les examinateurs, et

des mécanismes correctifs en cas d’erreurs formelles.

Par exemple, un déposant peut désormais bénéficier d’un court délai supplémentaire pour corriger une irrégularité, ou encore tenter de récupérer un droit de priorité perdu dans certaines conditions.

Ces évolutions réduisent les risques d’erreurs irréversibles, mais imposent en contrepartie une plus grande rigueur dans la gestion des délais.

2 Une contrainte majeure : des délais d’examen raccourcis

L’administration mexicaine doit désormais statuer sur une demande de brevet dans un délai d’un an à compter du début de l’examen technique.

Dans le même temps, le nombre d’échanges officiels est réduit à deux. Cela signifie concrètement que les déposants auront moins d’opportunités pour ajuster leur stratégie en cours de procédure.

Cette évolution peut accélérer l’obtention des titres, mais elle implique aussi une préparation plus solide dès le dépôt.

3 Focus : une avancée clé pour les brevets pharmaceutiques

La réforme introduit un mécanisme particulièrement attendu dans l’industrie pharmaceutique : la possibilité de compenser la perte de durée effective des brevets liée aux délais réglementaires.

—Pourquoi cette mesure est-elle essentielle ?

Dans le secteur pharmaceutique, un brevet ne peut être exploité commercialement qu’après l’obtention d’une autorisation sanitaire. Or, ces procédures peuvent prendre plusieurs années, ce qui réduit d’autant la période pendant laquelle le titulaire peut réellement exploiter son invention, tout en bénéficiant de l’exclusivité de son brevet.

Cette problématique est bien connue à l’international et a déjà conduit à la mise en place de mécanismes de compensation, tels que le certificat complémentaire de protection (CCP) au sein de l’Union européenne ou l’extension de durée du brevet (« Patent Term Extension » ou PTE) aux États-Unis.

—Un mécanisme de compensation encadré

Le nouveau dispositif mexicain permet d’obtenir une prolongation de la protection, sous certaines conditions strictes :

l’autorité sanitaire doit constater qu’un retard excessif a eu lieu dans la délivrance de l’autorisation de mise sur le marché.

c’est cette autorité, et non le titulaire du brevet, qui évalue la durée du retard.

une fois ce constat établi, elle demande à l’office des brevets d’ajuster la durée de protection.

la prolongation prend la forme d’un certificat complémentaire, qui entre en vigueur uniquement après l’expiration du brevet initial.

—Une extension limitée mais stratégique

La durée de cette protection additionnelle est plafonnée à cinq ans, même si le retard constaté est supérieur.

Ce choix traduit une volonté d’équilibre : d’un côté, protéger les investissements lourds liés à la recherche pharmaceutique, de l’autre, éviter une extension excessive des monopoles.

Ce mécanisme peut représenter un levier économique majeur pour les laboratoires, en leur permettant de prolonger la période de rentabilisation de leurs innovations.

—Un point de vigilance critique : les délais de paiement

L’obtention de cette prolongation n’est pas automatique. Une fois la décision prise, le titulaire du brevet dispose d’un délai très court, un mois, pour payer les taxes correspondantes. Aucun mécanisme de rattrapage n’est prévu en cas d’oubli.

Ce point est particulièrement sensible : une simple négligence administrative peut entraîner la perte définitive du bénéfice de l’extension.

Un alignement avec les standards internationaux

Avec cette réforme, le Mexique se rapproche des pratiques en vigueur dans d’autres grandes juridictions de l’Union européenne et aux États-Unis.

Cela renforce l’attractivité du pays pour les investissements en recherche pharmaceutique et facilite l’intégration dans des stratégies globales de propriété intellectuelle.

4 D’autres outils utiles pour les innovateurs

Au-delà du secteur pharmaceutique, plusieurs nouveautés méritent d’être soulignées :

l’introduction des demandes de brevet provisoires, qui permettent de sécuriser une date de dépôt rapidement, en particulier lorsqu’une publication ne peut pas être reportée,

la possibilité de corriger certaines erreurs liées à la priorité,

une procédure administrative pour revendiquer la propriété d’un brevet sans l’annuler.

Ces outils offrent plus de flexibilité et permettent d’adapter la stratégie de protection à des contextes variés.

5 Une réforme prometteuse, mais encore en construction

Si les objectifs de simplification et d’accélération sont clairement affichés, la mise en œuvre concrète de certaines mesures reste à préciser.

Certains dispositifs, comme le comité chargé de traiter les retards administratifs liés aux brevets pharmaceutiques, ne sont pas encore pleinement opérationnels. De plus, des ajustements réglementaires sont attendus, notamment concernant les frais et les modalités pratiques.

Points clés de la réforme du droit de la propriété intellectuelle au Mexique

La réforme de 2026 marque une étape importante dans l’évolution du système mexicain de propriété industrielle.

Pour le secteur pharmaceutique, l’introduction d’un mécanisme de compensation de la durée des brevets constitue une avancée majeure, susceptible d’avoir un impact direct sur la valorisation des innovations.

Cependant, cette modernisation s’accompagne d’une exigence accrue en matière de gestion des procédures et des délais. Les entreprises ont donc tout intérêt à anticiper ces changements pour en tirer pleinement parti.

Dans un environnement où chaque mois de protection compte, ces nouvelles règles mexicaines rebattent les cartes, en particulier pour les acteurs pharmaceutiques.