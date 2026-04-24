[Blog] Innovation en Europe : les femmes toujours sous-représentées selon l’OEB

L’Observatoire des brevets et des technologies de l’Office européen des brevets (OEB) a publié, le 3 mars 2026, une étude consacrée à la place des femmes dans l’écosystème européen de l’innovation. Fondée sur une analyse de données relatives aux activités brevet et à l’entrepreneuriat technologique, cette étude met en évidence une sous-représentation persistante des femmes, tant parmi les inventeurs que parmi les fondateurs de start-up impliquées dans des démarches de propriété industrielle.

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L’Observatoire des brevets et des technologies de l’Office européen des brevets (OEB) a publié, le 3 mars 2026, une étude consacrée à la place des femmes dans l’écosystème européen de l’innovation. Fondée sur une analyse de données relatives aux activités brevet et à l’entrepreneuriat technologique, cette étude met en évidence une sous-représentation persistante des femmes, tant parmi les inventeurs que parmi les fondateurs de start-up impliquées dans des démarches de propriété industrielle.

Les résultats montrent que moins de 10 % des fondateurs de start-up technologiques actives en matière de propriété industrielle sont des femmes. La part des femmes parmi les inventeurs demeure également limitée, avec une progression modérée, passant d’environ 13 % en 2019 à 13,8 % en 2022. Des écarts significatifs sont observés selon les secteurs et les structures, les universités et organismes publics de recherche affichant une proportion plus élevée de femmes inventrices que les entreprises. L’étude souligne en outre des disparités importantes entre États européens, traduisant des différences structurelles dans l’accès aux carrières scientifiques et à l’innovation.

Enfin, l’étude met en évidence la persistance du phénomène de « tuyau percé », caractérisé par une diminution progressive de la présence des femmes au fil des parcours scientifiques et technologiques. Si leur niveau de production scientifique apparaît comparable à celui des hommes, leur participation à l’activité brevet et à la création de start-up reste plus limitée, en raison de facteurs notamment institutionnels et économiques. Les équipes fondatrices incluant des femmes demeurent minoritaires, malgré une amélioration observée dans les start-up récentes, qui tend toutefois à se réduire à mesure que les entreprises se développent.

L’étude identifie plusieurs leviers susceptibles de réduire ces écarts, notamment un meilleur accès des femmes aux filières scientifiques, la levée de freins structurels au cours des carrières de recherche et un accompagnement renforcé de l’entrepreneuriat technologique. Elle souligne également l’importance de conditions de travail adaptées, afin de favoriser la participation des femmes aux activités d’innovation sur le long terme.

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