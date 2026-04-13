[Blog] Palmarès 2025 Des Déposants De Brevets À L’INPI

L’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a publié son palmarès 2025 des déposants de brevets, fondé sur les demandes déposées par la voie nationale entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025.

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L’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a publié son palmarès 2025 des déposants de brevets, fondé sur les demandes déposées par la voie nationale entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025. Cette édition s’inscrit dans un contexte de hausse des dépôts, avec une augmentation de 9 % par rapport à 2024, et confirme le rôle central des grands groupes industriels dans l’activité inventive en France.

Stellantis et Safran occupent, pour la troisième année consécutive, les deux premières places du classement, avec respectivement 1 294 et 1 266 demandes déposées, suivis par Renault Group, qui atteint la troisième position, avec 746 dépôts. Le classement intègre également plusieurs entreprises de taille intermédiaire, telles que Gaztransport et Technigaz, Soitec, Automotive Cells Company et Verkor, ainsi que de nouveaux entrants français. Les acteurs étrangers représentent plus de 10 % des déposants. Par ailleurs, neuf organismes publics de recherche et d’enseignement supérieur figurent dans le palmarès, dont le CEA (5e place) et le CNRS (7e place), confirmant leur contribution à l’effort de recherche.

La répartition sectorielle reste dominée par l’automobile, l’aéronautique et les transports, qui regroupent près d’un tiers des entreprises classées, devant le numérique et les télécommunications. S’ensuit les secteurs de la santé, de la cosmétique et de la chimie. En parallèle, le classement des principaux titulaires de brevets en vigueur en France demeure inchangé en tête, avec Safran, Stellantis et Valeo aux premières places. La présence de treize entreprises étrangères dans ce classement souligne l’attractivité du territoire français en matière de protection par brevet.

Pour consulter le palmarès 2025, cliquez ici !

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