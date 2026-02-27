Quand la distance entre les produits fait oublier à l'EUIPO la force intrinsèque d'une marque de renommée

Le Tribunal de l'Union européenne (TUE) a rendu, le 29 octobre 2025, un arrêt (affaire T-565/24) relatif à la protection des marques de renommée, en annulant une décision...

Novagraaf has been helping iconic brands and innovative organisations drive competitive advantage through intellectual property (IP) for more than 130 years. One of Europe’s leading IP consulting groups, Novagraaf specialises in the protection and global management of IP rights, including trademarks, patents, designs, domain names and copyright. Part of the Questel group, Novagraaf has 18 offices worldwide and a network of more than 330 IP attorneys and support specialists.

Article Insights

Rami Meziane’s articles from Novagraaf Group are most popular: within Intellectual Property topic(s)

in European Union

in European Union

in European Union

in European Union

in European Union

in European Union

Le Tribunal de l'Union européenne (TUE) a rendu, le 29 octobre 2025, un arrêt (affaire T-565/24) relatif à la protection des marques de renommée, en annulant une décision de la chambre de recours de l'EUIPO (affaire R 1596/2023-1).

L'affaire opposait Intron, Inc., (la requérante) titulaire des marques antérieures verbales ITRON, jouissant d'une renommée d'intensité moyenne pour les compteurs intelligents et les solutions logicielles spécialisées, à une demande d'enregistrement d'un signe identique ITRON pour des produits dissemblables. L'EUIPO avait rejeté l'opposition de la requérante, en arguant que la distance entre les produits et services était si importante qu'elle l'emportait sur tous les autres facteurs (similitude des marques et renommée). Pour l'EUIPO, cette distance empêchait le public pertinent d'établir un lien entre les marques.

Le TUE conteste cette approche, concluant à une erreur de droit et une erreur d'appréciation. Selon le Tribunal, la dissemblance entre les produits et services n'est pas suffisante, à elle seule, pour exclure l'existence d'un lien entre les marques, dans le cadre de la protection des marques de renommée. De plus, l'EUIPO a omis d'examiner le caractère distinctif, intrinsèque ou acquis, de la marque antérieure.

Le Tribunal en annulant la décision attaquée dans son intégralité, rappelle que les marques jouissant d'une renommée bénéficient d'une protection élargie, y compris à l'égard les produits et services différents.

Lire la décision



Rami Meziane, Juriste, Stagiaire, Novagraaf, France

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.