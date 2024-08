ARTICLE À quelles conditions peut-on dire qu'un brevet est en dépendance d'un autre ? R Regimbeau More Contributor Il existe une situation de dépendance lorsque l'exploitation de l'invention faisant l'objet d'un brevet (le brevet dépendant, deuxième en date) nécessite l'utilisation de l'invention protégée par un brevet antérieur...

