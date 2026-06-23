L’actualité juridique numérique de la semaine – 15 juin 2026

Avocat.fr présente les enseignements de l’arrêt Comdribus de la CJUE pour les personnes interpellées, les officiers de police judiciaire et les juridictions pénales.

Contexte –

Dans un arrêt du 19 mars 2026, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur la compatibilité de la législation française avec la directive 2016/680 relative à la protection des données personnelles dans le domaine pénal. L’affaire concerne la collecte de données biométriques, notamment les empreintes digitales et les photographies, dans le cadre d’une enquête pénale.

Résumé des faits –

En mai 2020, un activiste climatique est interpellé à Paris lors d’une manifestation non déclarée.

Placé en garde à vue, il refuse de se soumettre à un relevé signalétique comprenant la prise d’empreintes digitales et de photographies.

Il est ensuite relaxé pour l’infraction principale, mais condamné pour son refus de se soumettre au relevé signalétique.

La cour d’appel de Paris interroge la CJUE sur la conformité de l’article 55-1 du Code de procédure pénale avec la directive 2016/680.

La CJUE considère que la seule existence de soupçons plausibles ne suffit pas à justifier automatiquement la collecte de données biométriques.

La collecte ne peut être licite que si elle répond à une nécessité absolue, appréciée de manière individualisée par l’autorité compétente.

L’officier de police judiciaire doit motiver, même brièvement, les raisons concrètes justifiant la collecte dans chaque cas particulier.

Un contrôle juridictionnel réalisé après coup ne peut pas remplacer cette obligation de motivation préalable.

Le refus de se soumettre à un relevé signalétique peut être pénalement sanctionné, mais uniquement si la collecte envisagée était elle-même conforme aux exigences européennes.

Impact juridique –

Cette décision renforce l’encadrement de la collecte des données biométriques dans les enquêtes pénales. Elle impose aux autorités de police une obligation de justification individualisée et interdit les relevés signalétiques automatiques ou systématiques fondés uniquement sur l’existence de soupçons. Pour les juridictions pénales, l’arrêt ouvre la voie à des contestations lorsque la nécessité absolue de la collecte n’a pas été démontrée. Il rappelle également que la protection des données personnelles demeure pleinement applicable dans le cadre pénal, en particulier lorsque sont en cause des données sensibles comme les empreintes digitales ou les photographies utilisées à des fins d’identification.