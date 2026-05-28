IA : Risques & Opportunités — Ce Que Les Entreprises Doivent Savoir (Video)

HAAS Avocats, a French law firm, defends and protects national and international clients in the fields of French intellectual property, new information and communication technologies, data protection, e-commerce, e-marketing and business law.
L'intelligence artificielle transforme les processus d'entreprise, les contrats et les responsabilités juridiques de manière fondamentale. Cette présentation explore les opportunités massives et les risques concrets souvent sous-estimés que l'IA génère pour les organisations. Les avocats de Haas Avocats fournissent les clés essentielles pour naviguer dans cet environnement juridique en pleine mutation.
L'intelligence artificielle transforme tout. Vos processus, vos contrats, vos responsabilités.Elle ouvre des opportunités massives. Elle génère aussi des risques concrets, souvent sous-estimés.Dans cette vidéo, les avocats de Haas Avocats vous donnent les clés pour naviguer dans cet environnement juridique en pleine mutation.
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