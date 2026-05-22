60 % des hackers utilisent l'IA : êtes-vous en faute de gestion ? (Video)

Explore the evolving legal landscape of artificial intelligence and cybersecurity through expert analysis of regulatory frameworks. HAAS Avocats presents comprehensive discussions on AI deployment...

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Article Insights

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60 % des cyberattaquants utilisent déjà l'intelligence artificielle. En face, seulement 7 % des entreprises l'intègrent dans leur défense. Ce décalage n'est plus un simple retard technique : c'est une faille juridique qui peut engager la responsabilité personnelle des dirigeants.

Dans cet épisode, on décrypte avec Maître Gérard Haas (cabinet Haas Avocats) comment l'IA transforme la cybersécurité en enjeu de gouvernance :

→ Le fossé attaquants / défenseurs : 60 % vs 7 %, une autoroute pour les menaces

→ 53 % des dirigeants voient le risque comme existentiel, mais 5 % seulement investissent : l'inertie comme faute de gestion

→ L'IA offensive sur 3 fronts : industrialisation du phishing, personnalisation des arnaques, adaptabilité en temps réel

→ Le nouveau triptique réglementaire : RGPD (données) + AI Act (systèmes IA) + NIS 2 (infrastructures critiques)

→ La triple gouvernance à mettre en place : données d'entraînement, modèle, usages

→ Pourquoi la traçabilité des décisions d'une IA de défense sera décisive dans les procès cyber de demain

Dans cette nouvelle guerre des codes, le droit n'est plus un spectateur. Il est soit un bouclier, soit un passif. La conformité n'est plus une contrainte : c'est votre meilleure défense.

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