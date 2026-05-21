ARTICLE
21 May 2026

Les 34 Métiers Que L'IA Ne Remplacera Jamais (Et Pourquoi) (Video)

HA
Haas Avocats

Contributor

Haas Avocats logo
HAAS Avocats, a French law firm, defends and protects national and international clients in the fields of French intellectual property, new information and communication technologies, data protection, e-commerce, e-marketing and business law.
Explore Firm Details
L'IA va-t-elle prendre votre travail ? Selon OpenAI eux-mêmes, 34 métiers seraient totalement à l'abri. Et la surprise, c'est que ce ne sont pas ceux qu'on croit.
France Technology
Haas Avocats
Your Author LinkedIn Connections
Haas Avocats are most popular:
  • in European Union

L'IA va-t-elle prendre votre travail ? Selon OpenAI eux-mêmes, 34 métiers seraient totalement à l'abri. Et la surprise, c'est que ce ne sont pas ceux qu'on croit.

Dans cet épisode, on décrypte l'impact réel de l'intelligence artificielle sur l'emploi :

→ Le phénomène a déjà commencé : quels postes sont les premiers touchés ?
→ Les 34 professions « immunisées » selon OpenAI, et leur point commun inattendu
→ Le paradoxe de Moravec : pourquoi l'IA bat les champions de Go mais ne sait pas attraper une balle
→ La vraie ligne de partage : ce n'est plus manuel vs intellectuel, c'est standardisable vs ajusté au terrain
→ Banque, recrutement, relation client : les secteurs déjà en pleine transformation
→ La compétence reine pour survivre à cette révolution : l'adaptabilité

Ce n'est pas la fin du travail humain, c'est une redéfinition radicale de ce qui a de la valeur. La question n'est plus « est-ce qu'une machine peut faire mon travail ? » mais « quel est le travail que seuls les humains seront toujours capables de faire ? »

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Haas Avocats
Haas Avocats
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More