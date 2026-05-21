Les 34 Métiers Que L'IA Ne Remplacera Jamais (Et Pourquoi) (Video)

L'IA va-t-elle prendre votre travail ? Selon OpenAI eux-mêmes, 34 métiers seraient totalement à l'abri. Et la surprise, c'est que ce ne sont pas ceux qu'on croit.

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L'IA va-t-elle prendre votre travail ? Selon OpenAI eux-mêmes, 34 métiers seraient totalement à l'abri. Et la surprise, c'est que ce ne sont pas ceux qu'on croit.

Dans cet épisode, on décrypte l'impact réel de l'intelligence artificielle sur l'emploi :

→ Le phénomène a déjà commencé : quels postes sont les premiers touchés ?

→ Les 34 professions « immunisées » selon OpenAI, et leur point commun inattendu

→ Le paradoxe de Moravec : pourquoi l'IA bat les champions de Go mais ne sait pas attraper une balle

→ La vraie ligne de partage : ce n'est plus manuel vs intellectuel, c'est standardisable vs ajusté au terrain

→ Banque, recrutement, relation client : les secteurs déjà en pleine transformation

→ La compétence reine pour survivre à cette révolution : l'adaptabilité

Ce n'est pas la fin du travail humain, c'est une redéfinition radicale de ce qui a de la valeur. La question n'est plus « est-ce qu'une machine peut faire mon travail ? » mais « quel est le travail que seuls les humains seront toujours capables de faire ? »

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