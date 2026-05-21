ARTICLE
21 May 2026

IA Vs Droit D'Aauteur : Les Créateurs Vont-Ils Se Faire Piller ? (Ce Que Dit La Loi) (Video)

HA
Haas Avocats

Contributor

Haas Avocats logo
HAAS Avocats, a French law firm, defends and protects national and international clients in the fields of French intellectual property, new information and communication technologies, data protection, e-commerce, e-marketing and business law.
Explore Firm Details
Les IA s'entraînent sur des millions d'œuvres sans demander la permission. Les créateurs crient au pillage. Et la loi, elle dit quoi ?
France Technology
Haas Avocats
Your Author LinkedIn Connections
Haas Avocats are most popular:
  • in European Union

Les IA s'entraînent sur des millions d'œuvres sans demander la permission. Les créateurs crient au pillage. Et la loi, elle dit quoi ?

 Dans cet épisode, on décortique en 6 points le choc frontal entre intelligence artificielle et propriété intellectuelle :

 Pourquoi les créateurs ne peuvent quasiment pas prouver que leurs œuvres ont servi à entraîner une IA

  • La proposition controversée de Mistral : une taxe de 1 à 5 % du CA des entreprises d'IA pour financer la culture
  • La réponse cinglante des industries créatives : « On ne veut pas de votre charité »
  • La proposition de loi sénatoriale qui pourrait tout changer : l'inversion de la charge de la preuve
  • L'AI Act européen, les accords de licence (OpenAI × Le Monde) et la naissance d'un marché de la donnée
  • L'analyse de Maître Gérard Haas : le droit d'auteur change de nature, de la protection de la copie à la protection de l'acte de création humain Et si, dans un monde inondé de contenus générés par des machines, la vraie valeur devenait le label « créé par un humain » ?

 Haas Avocats — Cabinet spécialisé en droit du numérique, propriété intellectuelle et droit d'auteur.

Plus d'informations : https://www.haas-avocats.com

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Haas Avocats
Haas Avocats
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More