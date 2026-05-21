IA Vs Droit D'Aauteur : Les Créateurs Vont-Ils Se Faire Piller ? (Ce Que Dit La Loi) (Video)

Les IA s'entraînent sur des millions d'œuvres sans demander la permission. Les créateurs crient au pillage. Et la loi, elle dit quoi ?

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Les IA s'entraînent sur des millions d'œuvres sans demander la permission. Les créateurs crient au pillage. Et la loi, elle dit quoi ?

Dans cet épisode, on décortique en 6 points le choc frontal entre intelligence artificielle et propriété intellectuelle :

Pourquoi les créateurs ne peuvent quasiment pas prouver que leurs œuvres ont servi à entraîner une IA

La proposition controversée de Mistral : une taxe de 1 à 5 % du CA des entreprises d'IA pour financer la culture

La réponse cinglante des industries créatives : « On ne veut pas de votre charité »

La proposition de loi sénatoriale qui pourrait tout changer : l'inversion de la charge de la preuve

L'AI Act européen, les accords de licence (OpenAI × Le Monde) et la naissance d'un marché de la donnée

L'analyse de Maître Gérard Haas : le droit d'auteur change de nature, de la protection de la copie à la protection de l'acte de création humain Et si, dans un monde inondé de contenus générés par des machines, la vraie valeur devenait le label « créé par un humain » ?

Haas Avocats — Cabinet spécialisé en droit du numérique, propriété intellectuelle et droit d'auteur.

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