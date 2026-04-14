Protéger ses enfants sur internet : la réponse d'un avocat expert (Video)

Smartphones dès le primaire, sharenting, deepfakes, cyberharcèlement, Intelligence Artificielle, IA génératives... Les menaces qui pèsent sur les mineurs en ligne...

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Smartphones dès le primaire, sharenting, deepfakes, cyberharcèlement, Intelligence Artificielle, IA génératives... Les menaces qui pèsent sur les mineurs en ligne n'ont jamais été aussi nombreuses. Mais que dit vraiment la loi ? Et surtout, est-elle suffisante ?

Dans cet épisode, nous recevons Gaël Mahé, avocat expert en droit des données personnelles au cabinet Haas Avocats, pour décrypter le cadre juridique qui encadre la protection des enfants sur internet.

Au programme : les droits concrets des mineurs face aux plateformes, la responsabilité des parents en cas de contenu publié par leur enfant, les limites réelles de la vérification d'âge, et les recours disponibles en cas de cyberharcèlement ou de revenge porn. Un épisode indispensable pour tout parent, professionnel du numérique ou juriste qui souhaite comprendre où en est le droit face aux enjeux d'aujourd'hui.

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