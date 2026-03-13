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13 March 2026

Vous défendez la liberté d'expression… mais êtes-vous un censeur ? (Video)

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Peut-on vraiment tout dire ? La liberté d'expression face au droit, au numérique et à l'intelligence artificielle.
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Peut-on vraiment tout dire ? La liberté d'expression face au droit, au numérique et à l'intelligence artificielle. Dans ce premier épisode de "Regards sur", nous recevons Maître Gérard Haas, avocat spécialiste du droit du numérique, pour décortiquer l'un des piliers de notre démocratie : la liberté d'expression.

Est-elle absolue ? Où s'arrête-t-elle ? Qui a le droit de la limiter, et au nom de quoi ?

Entre la vision française et américaine, les biais des algorithmes, le rôle ambigu des modérateurs, l'anonymat en ligne et le pouvoir des plateformes de bannir un utilisateur... On réalise que ce droit fondamental est plus fragile - et plus complexe - qu'il n'y paraît.

Une conversation entre droit, philosophie et société.

🎙️ Avec Maître Gérard Haas, avocat au barreau de Paris, fondateur du cabinet Haas Avocats

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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