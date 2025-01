Back From CES 2025

Paris, le 14 janvier – Après plusieurs éditions portées par l'enthousiasme du boom de l'électrique, des voitures volantes, et de l'IA, la tendance du CES 2025 de Las Vegas (Etats-Unis) était à plus de pragmatisme. Si l'IA est toujours dans toutes les têtes, c'est pour présenter des cas d'usage pertinents au quotidien, plutôt que d'insister sur son potentiel disruptif. Résultat, le stand d'Amazon figurait parmi les plus importants. Face à cette omniprésence des nouvelles technologies embarquées, les constructeurs ont de plus en plus recours aux partenariats avec les grands acteurs de la tech.

Les principaux champs d'applications s'organisent autour de l'interface homme-machine (ex. : réalité augmentée dans l'habitacle, assistant de conduite), de la relation client (ex. : offres de services hyper personnalisées) ou de la production (ex. : capacité à détecter en fin de chaîne la conformité d'une pièce en temps réel).

L'édition 2025 a aussi été marquée par la voiture autonome, avec des acteurs comme Waymo et Zoox. En effet, le marché américain est déjà entré dans une phase de déploiement à grande échelle. « Le marché du véhicule autonome atteint un point de bascule, Waymo a des flottes installées dans trois grandes villes américaines, et totalise près de 150 000 courses payantes par semaine. Chaque voiture embarque pour environ 100 000 dollars de matériels de navigation, avec le doublement des équipements de sécurité comme sur les avions, mais le coût au kilomètre devrait baisser rapidement à mesure que les technologies se développent », prévient Alexandre Marian, Partner et Managing Director chez AlixPartners.

Ce CES s'est recentré sur le marché américain, où le véhicule électrique et ses bénéfices environnementaux ne semblent plus être des priorités. Les grands noms du secteur (Tesla, BYD...) n'avaient pas fait le déplacement. Le constructeur chinois Scout a malgré tout attiré l'attention avec son REEV pour Range Extender Electric Vehicule, une alternative au véhicule électrique à batterie (BEV), qui se développe notamment en Chine. Cette motorisation hybride consiste à ajouter un petit moteur thermique pour recharger la batterie électrique en cours de route. Ce compromis permet notamment d'embarquer des batteries plus modestes, et donc moins chères.

Du côté des ventes de véhicule, le marché mondial est sur un rythme de reprise lente, avec le dépassement des niveaux pré-Covid en ligne de mire pour 2025 (92 millions d'unités, +3%). En Europe, les prévisions de croissance sont plus mesurées (18,5 millions d'unités en 2025, +1%), et le retour au niveau de 2019 n'est pas prévu à horizon 2030. Les gains de part de marché des véhicules électriques marquent le pas, notamment du fait de l'arrêt des subventions en Allemagne. La Chine reste le marché régional le plus dynamique avec une croissance moyenne proche de 3% par an sur la période 2025-2030.

