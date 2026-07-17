ARTICLE
17 July 2026

Droit d’auteur et IA : vers l’instauration d’une contribution financière obligatoire à la charge des fournisseurs d’IA ?

DA
Delsol Avocats

Contributor

Delsol Avocats logo
DELSOL Avocats is an entrepreneurial firm dedicated to entrepreneurs and businesses. Attentive to the needs of economic players, we provide a genuine business strategy beyond legal and judicial advice. Our cross-practice and sector-specific expertise allow us to deliver tailored assistance for transactions in France, Belgium and abroad.
Explore Firm Details
France is considering a mandatory financial contribution from AI providers to support creators whose works are used to train artificial intelligence systems. The proposal, recommended in a parliamentary report, would require AI companies exceeding certain revenue thresholds to pay into a fund managed by ARCOM, with potential reductions for those who negotiate licensing agreements directly with authors.
France Intellectual Property
Stéphane Perrin and Damien Remy
Your Author LinkedIn Connections
Delsol Avocats are most popular:
  • within Real Estate and Construction, Antitrust/Competition Law and Employment and HR topic(s)
  • in European Union

La proposition de loi portée par la sénatrice Laure Darcos visant à mieux protéger les auteurs face à l’utilisation massive de leurs œuvres par les systèmes d’intelligence artificielle (IA), a été adoptée par le Sénat le 8 avril 2026. Cette proposition de loi n’a toutefois pas pu être examinée en séance publique par l’Assemblée nationale en juin, en raison d’un calendrier parlementaire saturé.

Dans ce contexte, la députée Céline Calvez a remis, le 1er juillet 2026, un rapport d’information formulant 26 recommandations sur l’IA, parmi lesquelles figure la proposition d’instauration d’une contribution financière obligatoire des fournisseurs d’IA au profit de la création.

Selon le rapport, cette contribution financière concernerait les fournisseurs d’IA dont l’activité en France dépasse un certain seuil de chiffre d’affaires, fixé par décret, quel que soit leur pays d’origine. Le montant de la contribution serait calculé par l’ARCOM à partir du chiffre d’affaires réalisé en France par le fournisseur d’IA et pourrait être réduit si le fournisseur prouve avoir conclu des accords de licence avec les auteurs. Les sommes collectées par l’ARCOM seraient ensuite reversées aux auteurs, notamment via des organismes de gestion collective (type SACEM, ADAGP, SACD).

Aucun calendrier législatif n’a encore été annoncé pour la mise en œuvre de cette recommandation.

Assemblée nationale, rapport d’information n° 2993, enregistré à la Présidence le 1er juillet 2026.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Stéphane Perrin
Stéphane Perrin
Photo of Damien Remy
Damien Remy
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More