11 November 2025

La Cession-transmission Est La Première Préoccupation Des Exploitants

BPCE L'Observatoire a livré les résultats de la 4e édition de son enquête Agriculture-Viticulture menée par téléphone auprès de 1.206 chefs d'exploitation dont 500 viticulteurs du 12 février au 18 mars 2025.
Il en ressort notamment que la cession-transmission est la première préoccupation des exploitants, devant le financement du besoin de trésorerie.

L'enquêterappelle à cet égard que le « renouvellement constitue un enjeu massif pour une population âgée de 53 ans en moyenne : la moitié des exploitants pourraient partir à la retraite d'ici 10 ans et pour près de 6 exploitants sur 10 âgés de 55 ans ou plus, la reprise n'est pas assurée».

