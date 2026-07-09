L’actualité juridique numérique de la semaine – 6 juillet 2026

Actualité 1 – Google va finalement lancer ses fonctionnalités IA sur son moteur de recherche en France « cet été »

Le Monde présente l’arrivée progressive des fonctionnalités d’intelligence artificielle générative de Google Search en France, après plusieurs mois d’attente liés notamment au contexte réglementaire européen.

Contexte

Face à l’essor rapide de l’intelligence artificielle générative et à la concurrence croissante des assistants conversationnels, Google transforme progressivement son moteur de recherche traditionnel en intégrant des réponses générées automatiquement par IA. Le déploiement européen de ces fonctionnalités intervient toutefois dans un environnement réglementaire plus exigeant, marqué notamment par le RGPD, le Digital Markets Act (DMA) et l’IA Act.

Résumé des faits

Google prévoit de lancer en France ses nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle intégrées à son moteur de recherche durant l’été 2026

Ces outils permettent d’afficher des réponses générées par IA directement dans les résultats de recherche

Le déploiement en Europe intervient après une phase d’adaptation aux exigences réglementaires applicables au marché européen

Cette évolution marque une transformation importante du fonctionnement historique des moteurs de recherche

L’intégration de l’IA vise à proposer aux utilisateurs des réponses plus synthétiques et conversationnelles

Cette évolution suscite également des interrogations chez les éditeurs de contenus concernant la visibilité de leurs sites et l’utilisation de leurs contenus par les modèles d’IA

Impact juridique

L’arrivée de l’intelligence artificielle générative dans les moteurs de recherche soulève plusieurs enjeux juridiques majeurs, notamment en matière de protection des données personnelles, de transparence algorithmique et de respect du droit d’auteur. Les acteurs du numérique devront concilier innovation technologique et conformité aux réglementations européennes, tandis que la question de l’utilisation des contenus en ligne pour générer des réponses par IA pourrait renforcer les débats autour de la rémunération et de la protection des créateurs.

Lien vers l’actualité : Le Monde

Actualité 2 – IA Act : le marketing CRM est-il déjà dans la catégorie à risque ?

Maddyness analyse l’impact potentiel de l’IA Act sur les solutions marketing et CRM intégrant l’intelligence artificielle, ainsi que les nouvelles responsabilités des entreprises utilisatrices.

Contexte

L’adoption de l’IA Act marque une nouvelle étape dans l’encadrement européen de l’intelligence artificielle. Ce règlement classe les systèmes d’IA selon leur niveau de risque afin d’adapter les obligations applicables. Si les outils marketing et CRM sont largement utilisés pour automatiser l’analyse des données clients, la personnalisation des contenus ou encore la prise de décision commerciale, leur qualification juridique dépendra de leurs usages concrets.

Résumé des faits

Les solutions de marketing et de gestion de la relation client intègrent de plus en plus de fonctionnalités fondées sur l’intelligence artificielle

La question se pose de savoir si certains usages CRM pourraient entrer dans les catégories encadrées par l’IA Act

Tous les outils marketing utilisant l’IA ne seront pas automatiquement considérés comme des systèmes à haut risque

La qualification dépend notamment de la finalité du traitement, du degré d’automatisation et de l’impact potentiel sur les personnes concernées

Les entreprises devront identifier les systèmes d’IA utilisés et comprendre leur niveau de risque au regard de la réglementation européenne

L’enjeu consiste à anticiper les obligations de transparence, de gouvernance et de conformité associées à ces nouveaux usages

Impact juridique

L’IA Act impose aux entreprises de mieux maîtriser les outils d’intelligence artificielle intégrés dans leurs pratiques commerciales. Les directions marketing devront notamment réaliser une cartographie de leurs solutions IA, analyser leurs usages et s’assurer du respect des exigences européennes applicables. Cette évolution confirme que la conformité de l’IA ne concerne plus uniquement les fournisseurs technologiques, mais également les entreprises utilisatrices qui déploient ces outils dans leurs processus internes.

Lien vers l’actualité : Maddyness

Actualité 3 – La CNIL a prononcé 23 nouvelles sanctions depuis janvier au titre de la procédure simplifiée

La CNIL présente les nouvelles décisions rendues dans le cadre de sa procédure de sanction simplifiée et les principaux manquements constatés en matière de protection des données personnelles.

Contexte

La procédure de sanction simplifiée permet à la CNIL de traiter plus rapidement les dossiers ne présentant pas de difficulté particulière et pouvant donner lieu à des sanctions limitées. Ce mécanisme vise à renforcer l’efficacité du contrôle du respect du RGPD et de la loi Informatique et Libertés face aux manquements les plus courants.

Résumé des faits

La CNIL a prononcé 23 nouvelles sanctions dans le cadre de sa procédure simplifiée

Ces décisions concernent plusieurs organismes ayant manqué à leurs obligations en matière de protection des données personnelles

Les manquements constatés portent notamment sur des problématiques récurrentes de conformité au RGPD

La procédure simplifiée permet à la CNIL d’apporter une réponse plus rapide aux violations identifiées

Ces sanctions démontrent la poursuite des contrôles réguliers menés par l’autorité auprès d’acteurs variés

La CNIL rappelle ainsi l’importance de respecter les principes fondamentaux relatifs au traitement des données personnelles

Impact juridique

Ces nouvelles sanctions illustrent la volonté de la CNIL de renforcer l’application effective du RGPD grâce à des procédures plus rapides et adaptées aux manquements courants. Elles rappellent aux organismes la nécessité de maintenir une conformité continue, notamment en matière d’information des personnes, de respect des droits des utilisateurs, de sécurité des données et de gestion des traitements.

Lien vers l’actualité : CNIL

Actualité 4 – Google : un nouveau reCAPTCHA qui utilise votre main déjà contourné

Le Monde revient sur les premiers résultats d’une étude consacrée à l’interdiction de l’accès aux réseaux sociaux pour les moins de 16 ans en Australie, soulignant que cette mesure, pourtant emblématique, n’a pour l’instant qu’un impact limité sur les usages numériques des adolescents.

Contexte

L’Australie a adopté une législation visant à interdire l’accès aux principales plateformes de réseaux sociaux aux mineurs de moins de 16 ans. Cette réforme, présentée comme l’une des plus ambitieuses au monde en matière de protection des mineurs en ligne, poursuit l’objectif de réduire les risques liés aux réseaux sociaux, notamment en matière de santé mentale, de cyberharcèlement et d’exposition à des contenus inappropriés. Une première étude s’est intéressée à l’évolution des comportements des jeunes avant l’entrée en vigueur effective du dispositif.

Résumé des faits

La première étude menée sur le sujet conclut que l’annonce de l’interdiction a eu un impact limité sur les habitudes numériques des adolescents.

Les jeunes continuent de fréquenter massivement les principales plateformes sociales malgré la perspective de la future interdiction.

Les chercheurs observent que de nombreux adolescents anticipent déjà des moyens de contourner les futures restrictions, notamment par l’utilisation de comptes tiers ou de VPN.

Les experts soulignent que la simple interdiction d’accès ne répond pas aux causes profondes de l’utilisation intensive des réseaux sociaux par les mineurs.

L’étude met en avant l’importance d’un accompagnement parental, de l’éducation au numérique et d’une meilleure conception des plateformes pour renforcer la protection des jeunes.

Les modalités concrètes de vérification de l’âge demeurent un enjeu technique et juridique majeur pour les plateformes concernées.

Impact juridique

Cette étude illustre les difficultés de mise en œuvre des législations imposant des restrictions d’âge sur les services numériques. Elle met en évidence les défis liés à la vérification fiable de l’âge des utilisateurs, à la protection des données personnelles des mineurs et à la responsabilité des plateformes dans le contrôle de l’accès à leurs services. Plus largement, elle alimente les réflexions engagées dans plusieurs juridictions, notamment en Europe, sur l’articulation entre protection des mineurs, respect de la vie privée et obligations des plateformes numériques.

Lien vers l’actualité : Les Numériques