Peut-on vendre Mein Kampf en France ? Le paradoxe de la liberté d'expression (Video)

La France défend la liberté d'expression. Pourtant, l'État ferme des librairies à cause des livres qu'elles vendent. Contradiction ? Pas exactement. La réponse se cache dans une subtilité juridique fascinante : ce n'est pas le livre qu'on juge, c'est l'intention derrière sa vente.

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La France défend la liberté d'expression. Pourtant, l'État ferme des librairies à cause des livres qu'elles vendent. Contradiction ? Pas exactement. La réponse se cache dans une subtilité juridique fascinante : ce n'est pas le livre qu'on juge, c'est l'intention derrière sa vente.

Dans cet épisode, on décortique le paradoxe entre liberté de la presse et lutte contre les idéologies de haine :

→ L'article 1er de la loi de 1881 : « L'imprimerie et la librairie sont libres » — un principe qui semble absolu

→ La surprise : la vente de Mein Kampf n'est pas illégale en France. Il n'existe plus de liste de livres interdits depuis 2004

→ L'appareil critique : le concept juridique clé qui transforme un texte de propagande en objet d'étude (et ce que les tribunaux exigent pour qu'il soit suffisant)

→ L'intention, pas l'objet : apologie du nazisme = délit, édition critique = liberté

→ Fermeture administrative vs condamnation pénale : pourquoi la distinction change tout, surtout en ligne

→ Le DSA et la régulation des plateformes : les nouveaux outils face à la viralité numérique

→ Les 3 défis qui restent : langage codé, vitesse d'internet, zones grises de l'appareil critique

La logique française du contexte est intellectuellement fine. Mais est-elle encore adaptée à la viralité sans frontière du monde numérique ?

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