[Blog] Brevets et innovation : l’Amérique latine face au défi de la valorisation économique

Dans une étude conjointe, l’Office européen des brevets (OEB) et la Commission économique des Nations unies pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC/ECLAC) analysent le rôle des droits de propriété intellectuelle dans le développement économique en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Cette étude met en lumière que les industries manufacturières — notamment l’automobile, l’électronique et la pharmacie — qui utilisent la propriété intellectuelle dans cette région représentent 13,6 % du PIB régional et environ 1,6 million d’emplois, avec des niveaux de productivité et de rémunération nettement supérieurs à la moyenne.

L’étude met toutefois en évidence une forte dépendance technologique vis-à-vis de l’étranger : plus de 85 % des demandes de brevet déposées dans la région proviennent d’acteurs étrangers. De plus, les industries qui utilisent la propriété intellectuelle dans cette région génèrent davantage d’importations que d’exportations de technologies brevetées, ce qui indique une telle dépendance. Les flux technologiques et de brevets restent principalement orientés vers les États-Unis et l’Europe.

Les auteurs identifient néanmoins un potentiel d’innovation local important, porté notamment par les universités et organismes publics de recherche, à l’origine de près de 29 % des dépôts de brevets domestiques entre 2016 et 2020. L’étude appelle ainsi à renforcer les politiques publiques d’innovation, le transfert de technologie et les coopérations entre recherche et industrie afin de mieux valoriser les inventions développées dans la région.

L’étude illustre enfin ce potentiel à travers plusieurs exemples d’innovations protégées par brevet, notamment les travaux de la Colombienne Mariana Pérez dans la capture de pollution atmosphérique, ou encore les technologies aéronautiques développées au Brésil par Fernando Catalano et Micael Carmo.

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