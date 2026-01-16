[Blog] Trophées INPI 2025 : cinq entreprises distinguées pour leur stratégie en propriété industrielle

- in European Union
- in European Union
- in European Union
Le 26 novembre 2025, l'INPI a remis les Trophées INPI, récompensant des entreprises ayant fait de la propriété industrielle un levier de croissance et de compétitivité. La cérémonie, présidée par Geoffroy Roux de Bézieux, a distingué quatre entreprises dans les catégories « Industrie », « Recherche partenariale », « Start-up » et « Export ».
Une cinquième entreprise a été lauréate du trophée INPI-France 2030, remis par Charles-Edouard Escurat, directeur de l'Agence Innovation en Santé au Secrétariat Général Pour l'Investissement (SGPI).
Les lauréats 2025 sont donc Cristel (Industrie), Lattice Medical (Recherche partenariale), Netri (Start-up), Vermon SA (Export) et Sounduct (INPI-France 2030).
Ces entreprises se distinguent par des innovations telles que la fabrication d'articles culinaires en inox haut de gamme, des dispositifs médicaux pour la reconstruction tissulaire, l'utilisation des neurones comme capteurs pour prédire l'efficacité et la sécurité d'un traitement, le diagnostic par échographie ou encore l'audiologie par double conduction osseuse.
Pour en savoir plus, cliquez ici !
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.[View Source]