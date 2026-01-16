ARTICLE
16 January 2026

[Blog] Trophées INPI 2025 : cinq entreprises distinguées pour leur stratégie en propriété industrielle

NG
Novagraaf Group

Contributor

Novagraaf Group logo
Novagraaf has been helping iconic brands and innovative organisations drive competitive advantage through intellectual property (IP) for more than 130 years. One of Europe’s leading IP consulting groups, Novagraaf specialises in the protection and global management of IP rights, including trademarks, patents, designs, domain names and copyright. Part of the Questel group, Novagraaf has 18 offices worldwide and a network of more than 330 IP attorneys and support specialists.
Explore Firm Details
Le 26 novembre 2025, l'INPI a remis les Trophées INPI, récompensant des entreprises ayant fait de la propriété industrielle un levier de croissance et de compétitivité.
France Intellectual Property
Matthieu Boulard
Your Author LinkedIn Connections
Matthieu Boulard’s articles from Novagraaf Group are most popular:
  • in European Union
  • in European Union
  • in European Union

Le 26 novembre 2025, l'INPI a remis les Trophées INPI, récompensant des entreprises ayant fait de la propriété industrielle un levier de croissance et de compétitivité. La cérémonie, présidée par Geoffroy Roux de Bézieux, a distingué quatre entreprises dans les catégories « Industrie », « Recherche partenariale », « Start-up » et « Export ».

Une cinquième entreprise a été lauréate du trophée INPI-France 2030, remis par Charles-Edouard Escurat, directeur de l'Agence Innovation en Santé au Secrétariat Général Pour l'Investissement (SGPI).

Les lauréats 2025 sont donc Cristel (Industrie), Lattice Medical (Recherche partenariale), Netri (Start-up), Vermon SA (Export) et Sounduct (INPI-France 2030).

Ces entreprises se distinguent par des innovations telles que la fabrication d'articles culinaires en inox haut de gamme, des dispositifs médicaux pour la reconstruction tissulaire, l'utilisation des neurones comme capteurs pour prédire l'efficacité et la sécurité d'un traitement, le diagnostic par échographie ou encore l'audiologie par double conduction osseuse.

Pour en savoir plus, cliquez ici !

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Matthieu Boulard
Matthieu Boulard
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More