ARTICLE Les désordres affectant les éléments d'équipement adjoints à la construction existante ne relèvent plus de la garantie décennale dès lors qu'ils ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage BL Bignon Lebray More Contributor Par un arrêt rendu le 21 mars 2024 par la 3ème chambre civile, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence concernant la garantie en cas de dysfonctionnements...

Authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.