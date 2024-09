ARTICLE La Mise En Œuvre De L'espace Numérique De Santé Cornet Vincent Segurel More Contributor La loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé est à l'origine de la mise en œuvre de l'espace numérique en santé (ENS).

Authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.