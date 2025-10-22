Figaro Emploi - Le droit collaboratif, un démineur de conflits dans l'entreprise - par Marie-Charlotte Diriart

- within Employment and HR, Food, Drugs, Healthcare, Life Sciences, Government and Public Sector topic(s)
- in European Union
Dans un article publié par Le Figaro Emploi, Marie-Charlotte Diriart, avocat associée responsable du département Droit social de Bignon Lebray, décrypte une méthode encore peu connue en France : le droit collaboratif appliqué aux relations sociales.
Cette approche vise à instaurer un cadre structuré et confidentiel de négociation, permettant aux directions et collaborateurs de trouver une solution sur-mesure, sans passer par le tribunal.
Une expertise singulière portée par Marie-Charlotte Diriart, qui accompagne les entreprises dans la prévention et la gestion raisonnée des conflits, en conciliant performance, responsabilité et dialogue social.
Cette démarche illustre l'engagement de Bignon Lebray à proposer à ses clients des solutions juridiques innovantes, pragmatiques et humaines.
