Figaro Emploi - Le droit collaboratif, un démineur de conflits dans l'entreprise - par Marie-Charlotte Diriart

Dans un article publié par Le Figaro Emploi, Marie-Charlotte Diriart, avocat associée responsable du département Droit social de Bignon Lebray, décrypte une méthode encore peu connue en France : le droit collaboratif appliqué aux relations sociales.

Bignon Lebray, a dynamic French law firm with over 40 years’ experience, advises on French and international matters across corporate, M&A, private equity, real estate, banking, tax, employment, public, environmental, competition, IP/IT, and data protection. Its integrated, cross-functional approach covers advisory and litigation, ensuring clients’ flexible, comprehensive, and long-term success.

Article Insights

Bignon Lebray are most popular: within Employment and HR, Food, Drugs, Healthcare, Life Sciences, Government and Public Sector topic(s)

in European Union

Dans un article publié par Le Figaro Emploi, Marie-Charlotte Diriart, avocat associée responsable du département Droit social de Bignon Lebray, décrypte une méthode encore peu connue en France : le droit collaboratif appliqué aux relations sociales.

Cette approche vise à instaurer un cadre structuré et confidentiel de négociation, permettant aux directions et collaborateurs de trouver une solution sur-mesure, sans passer par le tribunal.

Une expertise singulière portée par Marie-Charlotte Diriart, qui accompagne les entreprises dans la prévention et la gestion raisonnée des conflits, en conciliant performance, responsabilité et dialogue social.

Cette démarche illustre l'engagement de Bignon Lebray à proposer à ses clients des solutions juridiques innovantes, pragmatiques et humaines.

Découvrir les actualités :

département avant Droit social & protection sociale département après

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.