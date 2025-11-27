Football : Assistera-t-on à la délocalisation de matchs de championnat à l'étranger ?

Organiser le départ du Tour de France depuis le Danemark ou l'Ecosse, étendre la Champions Cup en Afrique du Sud, assister à un match de NBA à Paris...

Organiser le départ du Tour de France depuis le Danemark ou l'Ecosse, étendre la Champions Cup en Afrique du Sud, assister à un match de NBA à Paris… Afin d'atteindre un nouveau public et générer de nouvelles ressources, il devient de plus en plus fréquent de voir des épreuves sportives se dérouler en dehors du pays auquel elles sont rattachées.

En football, les matchs du Trophée des Champions (qui oppose le champion de France au vainqueur de la Coupe de France), généralement programmé en ouverture ou à mi-saison, se déroulent essentiellement à l'étranger depuis 2009 à des fins promotionnelles du championnat de France, à la manière des supercoupes italiennes et espagnoles.

Dans cette optique, la ligue de football espagnole a émis le souhait de délocaliser un match de son championnat (Villaréal-Barcelone) aux Etats-Unis.

La ligue de football italienne souhaite faire de même en Australie pour le match AC Milan-Côme.

Les précédentes demandes de la Liga aux cours de saisons passées ont jusqu'à présent échoué, y compris devant la justice espagnole.

Si de tels choix peuvent poser question sur le plan écologique, sportif, logistique, sur la santé des joueurs, sur les horaires de diffusion et les abonnements des supporters, cela relève également d'un parcours juridique intense puisque ces délocalisations nécessitent l'accord de la fédération organisatrice du championnat concerné (les fédérations espagnoles et italiennes ont donné leur accord), de la fédération du championnat hôte, de chacune des confédérations concernées et de la FIFA.

La situation étant inédite, l'UEFA a lancé une série de consultations auprès des parties prenantes dont les supporters et la FIFA a missionné un groupe de travail pour élaborer les règles correspondantes. L'unanimité n'est pas acquise, certains joueurs ou syndicats s'étant déjà opposé à une telle initiative.

Adrien Rabiot a par exemple jugé le projet « totalement fou » s'attirant ainsi les foudres du Directeur Général de la ligue italienne pour qui les fortes rémunérations des joueurs justifient le choix de leur employeur de les faire jouer à l'autre bout de la planète.

La Liga a depuis renoncé à faire traverser l'Atlantique au sous-marin jaune.

