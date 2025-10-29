E-commerce : Les Enjeux Juridiques Pour Préparer 2026 (Video)

- within Environment topic(s)
- in European Union
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
Quels sont les grands enjeux juridiques du e-commerce et des marketplaces en 2025 ? Dans cette interview, Me Léo Bernard, avocat collaborateur au sein du cabinet Haas Avocats, décrypte les règles applicables, les pièges à éviter dans les contrats (CGV, CGU, clauses abusives...), la responsabilité des plateformes face aux contenus illicites, ainsi que les bonnes pratiques de conformité (DSA, RGPD, droit de la consommation, droit à la rétractation...).
Un décryptage concret pour e-commerçants, plateformes, juristes et dirigeants souhaitant sécuriser leur activité et anticiper les évolutions réglementaires.
Thématiques abordées :
- Les obligations légales des sites e-commerce et des marketplaces
- Les nouvelles contraintes issues du DSA, du RGPD et des lois sectorielles (écologie, fiches produits, recyclage, etc.)
- Les risques liés aux déséquilibres contractuels et aux clauses abusives
- La responsabilité partagée entre vendeurs tiers et plateformes
- La modération des avis et contenus en ligne dans le respect de la liberté d'expression
- Les différences entre droit de rétractation légal et retour commercial
Cabinet Haas Avocats – Experts en droit du numérique, propriété intellectuelle et e-commerce.
Plus d'infos : www.haas-avocats.com
00:00– Introduction : enjeux juridiques du e-commerce
01:00– Les grandes règles applicables au e-commerce et aux marketplaces
03:00– DSA, RGPD et lois sectorielles : ce qui change en 2025/2026
06:00– CGV, CGU et clauses abusives : pièges à éviter
10:30– Responsabilité des vendeurs et des plateformes
15:00– Contenus illicites, avis clients et modération en ligne
25:00– Droit de rétractation vs retour gratuit : bien distinguer
33:30– Le conseil clé pour sécuriser son activité e-commerce
