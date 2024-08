ARTICLE CNIL : La Sanction Simplifiée Fait Toujours Son Effet HA Haas Avocats More Contributor HAAS Avocats, a French law firm, defends and protects national and international clients in the fields of French intellectual property, new information and communication technologies, data protection, e-commerce, e-marketing and business law. Depuis le mois de mars dernier, 9 nouvelles sanctions ont été infligées par la CNIL dans le cadre de la procédure simplifiée pour un montant total de 83 000 €.

Authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.