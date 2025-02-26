法国是世界第七大经济体。法国凭借友好的商业环境、成熟的金融市场和娴熟的劳动力，成为了富有吸引力的营商目的地。

法国是世界第七大经济体。法国凭借友好的商业环境、成熟的金融市场和娴熟的劳动力，成为了富有吸引力的营商目的地。

然而，外国企业必须克服某些挑战，包括严格而复杂的法规，以及对传统工作方式的坚守，例如广泛使用法语。

法国，全称法兰西共和国，是西欧最大的国家，总面积674800平方公里。按名义GDP计算，法国是世界第七大经济体，该国市场高度发达，政府在战略部门的参与度很高。法国分为13个大区，首都是巴黎。

法国在国际舞台上非常活跃，是欧盟（EU）的创始国之一。它同时也是七国集团 、二十国集团、经济合作与发展组织（OECD）以及世界贸易组织（WTO）的成员。

实事快读：法国

2024年，法国的GDP为3.17万亿美元[世界银行预测]。

货币：欧元（货币符号：€；缩写：EUR）。

语言：法语。

人均国民总收入：2024年为46500美元 [世界银行预测]。

人口：6660万[Worldometer， 2025年2月]。

首都：巴黎。

主要行业：航空航天、汽车、奢侈品与时装、制药、食品、信息与通信技术、物流、医疗设备。

主要城市：巴黎、里昂、尼斯、马赛、波尔多和图卢兹。

主要大区：法兰西岛、奥弗涅-罗纳-阿尔卑斯、普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸（PACA）。

法国在TMF Group的《2024年全球商业复杂性指数》（GBCI 2024）中被列为全球营商环境最复杂的地区之一。法国独特的会计措施和法语要求常令投资者大感意外，从而增加了其商业环境的复杂性。

因此，在法国营商的企业应深入研究该国的经济环境，确保理解市场遵循的法律法规。

在法国营商的优势

在法国营商可享受众多优势。得益于欧洲法规的推动，法国的贸易环境依然稳定，因此吸引了大量跨国企业。

作为欧盟成员国和经合组织总部所在地，法国吸引着来自欧洲各地的专业人士，为企业提供了一个多样化人才库。欧洲的外派人员税收制度极具吸引力，可以抵消派遣员工到法国工作的成本。

法国政府致力于通过政策激励、市场营销和海外贸易优惠来吸引外国投资。法国拥有慷慨的科研税收减免计划，并提供全面的研发补贴，鼓励企业在欠发达地区投资。

尽管拥有上述优势，但在法国市场营商的一系列复杂因素仍不容忽视。这些因素包括应对严密的监管环境、获得信贷，以及克服语言障碍——在商业交易中需使用法语。

有意进军法国市场的企业不妨阅读我们的文章 ，其中概述了在法国营商的主要挑战。

在法国营商的文化差异

法国长期欢迎有意进军法国市场的跨国企业。然而，法国的工作习惯较难适应，企业务必具备跨文化意识。

法国文化重视礼貌、守时和正式性。这些文化规范是法国商业实践的核心，必须予以尊重。此外，还应重视牢固关系的建立。花时间参加行业活动、举办会议和晚宴，并与当地客户和合作伙伴培养良好的工作关系至关重要。

在商业环境中，法语的使用非常普遍，因此掌握基础法语可促进有效沟通，并进一步巩固关系。参加语言课程或聘请语言导师，提高语言技能，有助于在法国市场取得成功。

如果对法国文化的了解不足，可能会导致误解，进而危及商业关系。因此，务必充分了解商业交往的文化背景，避免过于随意或不正式的行为。

法国的合规性和监管环境

在将商业活动扩展到法国市场时，必须充分了解并遵守该国的法规。

近年来，法国出台新规的数量有所增加，包括最终实益拥有人（UBO）身份识别和税务规定的调整，进一步推高了许多企业的合规成本。

遵守欧盟《非财务报告指令》（NFRD），以及不断收紧的环境、社会和企业治理（ESG）要求，给企业带来了额外的报告挑战，涉及残疾、性别差距、废物处理、环境影响等。虽然报告的数字化转型解决了其中部分挑战，但数字化措施的落实速度较慢，且企业需要时间适应。

此外，法国的会计行业受到高度监管，且必须遵循法国《公认会计准则》（GAAP）。这些规则是强制性的，对于不熟悉该体系的企业而言，合规可能存在一定难度。

法国的雇佣与就业

法国的就业法律尤为复杂，对雇员的保护程度很高。《法国劳动法》规定了与就业相关的问题，如工作时间、加班、带薪假期、解雇条件和程序，以及集体协议。在法国，超过95%的雇员受集体谈判协议的保障——重要的是，即使雇主是在有工会组织的环境中运营，情况也是如此。

在法国雇佣员工时，来自欧盟、欧洲经济区（EEA）和瑞士的员工须持有护照等有效证件，以证明自己是这些司法管辖区的公民。这些雇员不需要工作许可或居留证。来自这些地区以外国家的公民必须持有有效的居留证和工作许可，才能在法国生活和工作。

在法国，个人劳动合同通常是无固定期限的，仅在某些情况下允许签署定期合同。劳动合同必须使用法语，但母语不同的雇员可要求在签署前提供翻译。

根据《法国劳动法》，必须按月支付雇员工资。该法还规定，雇员的工资不得低于法定最低工资，或者适用的集体协议规定的更高工资。2024年11月，法国最低工资上涨了2%，达到了每小时11.88欧元。

法国还实施了由雇员和雇主共同出资的强制性社保计划。该计划涵盖医疗、退休、家庭津贴、住房补贴、职业事故和疾病。雇主根据企业的规模、类型和位置缴纳社保费用；平均缴费额约为雇员工资总额的45%。

法国的金融和税收环境

如前所述，法国会计制度以法国《公认会计准则》（GAAP）为基础。作为欧盟成员国，法国的法律遵循第1606/2002号条例（EC），该法规要求在编制上市公司合并财务报表时应用《国际财务报告准则》（IFRS）。

税收概览*

增值税：20%

企业所得税：25%

预扣税：25%

*指一般税率。实际税率可能有所不同。

增值税（VAT）适用于法国境内的商品和服务以及进口商品。法国的增值税标准税率为20%。食品等基本必需品适用5.5%和10%的优惠增值税税率，部分期刊和社保系统报销药品的税率则更低，为2.1%。

企业所得税的标准税率为25%。对于应税收入超过76.3万欧元的企业额外征收3.3%的社会附加费。2025年《财政法》草案还针对收入达到10亿欧元及以上的公司引入了临时附加费，适用于2024年12月31日或之后结束的两个财年。

法国企业向非居民股东支付的股息，需按照股息总额缴纳25%的预扣税，除非通过税收协定或欧盟母子公司指令降低税率。对于向非合作司法管辖区的收款人支付的股息，税率则高达75%。法国和英国签订了税收协定，旨在提供双重征税减免，并防止基于收入和资本利得的避税和税务欺诈行为。

法国税务局正在积极推动数字化服务的简化和优化。例如实行电子票据，虽然这在前期可能会带来挑战，但从长远来看将简化会计与税务流程。

在法国设立企业

法国常采用的企业结构为有限责任公司和无限责任公司。

但除此之外，还有多种实体类型，最常见的是简易股份公司（société par actions simplifiée，SAS）、股份有限公司（société anonyme，SA）和房地产投资公司（Société civile immobilière，SCI）。因此审查企业的战略至关重要，以确保为在法国开展的商业活动选择合适的实体类型。

选择好实体类型后，需要按照一系列步骤在法国设立企业，首先要在法国国家工业产权局（INPI）检查企业名称是否唯一并登记。

欲了解有关企业注册流程的更多信息，请阅读我们的文章，其中列出了在法国注册企业的影响因素 。

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