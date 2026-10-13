Primes Exceptionnelles Versées À Des Dirigeants : Charge De La Preuve Du Caractère Excessif Des Rémunérations Versées

La cour administrative d'appel de Paris examine un litige fiscal portant sur la déductibilité de primes exceptionnelles versées à des dirigeants d'entreprise. L'administration fiscale contestait le caractère excessif de ces rémunérations, mais la juridiction administrative devait déterminer si les éléments de preuve fournis suffisaient à établir cette qualification. Cette décision illustre les conditions dans lesquelles l'administration doit d

Mayer Brown is an international law firm positioned to represent the world’s major corporations, funds, and financial institutions in their most important and complex transactions and disputes.

La cour administrative d'appel de Paris juge que l'administration fiscale n'établit pas le caractère excessif de primes versées par une société à ses dirigeants, dès lors qu'elle ne fournit aucun élément de comparaison pertinent et que ces primes étaient liées à des objectifs de chiffre d'affaires (CAA Paris, 4 août 2026, n° 25PA00274 et 25PA00289).

Rappel des principes applicables :

L'article 39, 1-1° du code général des impôts (« CGI ») prévoit que les rémunérations ne sont déductibles du résultat imposable que si elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu.

L'article 111, d du CGI prévoit que les rémunérations qui ne correspondent pas à un travail effectif ou présentant un caractère excessif constituent des revenus distribués, imposables entre les mains de leurs bénéficiaires. Lorsque l'administration fiscale remet en cause la déductibilité de rémunérations sur ce fondement, la charge de la preuve du caractère excessif ou de l'absence de travail effectif lui incombe.

Faits et procédure :

Une société a versé des primes exceptionnelles à son président-directeur général et à son directeur d'exploitation au titre des exercice clos en 2013, 2014 et 2015.

Au cours d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause la déduction de ces primes du résultat de la société. Elle a ensuite requalifié ces sommes en rémunérations occultes sur le fondement de l'article 111, c du CGI au niveau des bénéficiaires.

Les contribuables ont contesté ces rectifications devant le tribunal administratif, qui a rejeté leurs demandes. En appel, l'administration fiscale a sollicité une substitution de base légale sur le fondement de l'article 111, d du CGI relatif aux rémunérations excessives.

Décision de la cour administrative d’appel :

Par cet arrêt, la cour juge que l'administration n'établit ni le caractère excessif des primes, ni l'absence de travail effectif.

La circonstance que les missions rémunérées seraient susceptibles d'être rattachées aux fonctions normalement dévolues aux intéressés dans le cadre de leurs contrats de travail n'est pas de nature à établir l'absence de travail effectif. Les primes avaient été versées en contrepartie d'objectifs de développement et de redynamisation du chiffre d'affaires.

La cour relève, de plus, que l'administration fiscale ne fournit aucun élément de comparaison avec les salaires perçus par les intéressés ni avec les primes versées à des dirigeants d'entreprises comparables, alors qu'elle disposait de ces informations à l'issue de la vérification de comptabilité.

La cour juge en conséquence que l'administration n'établit pas le caractère excessif des primes. La demande de substitution de base légale est rejetée et les contribuables sont déchargés des impositions supplémentaires.

Visit us at mayerbrown.com

Mayer Brown is a global services provider comprising associated legal practices that are separate entities, including Mayer Brown LLP (Illinois, USA), Mayer Brown International LLP (England & Wales), Mayer Brown (a Hong Kong partnership) and Tauil & Chequer Advogados (a Brazilian law partnership) and non-legal service providers, which provide consultancy services (collectively, the "Mayer Brown Practices"). The Mayer Brown Practices are established in various jurisdictions and may be a legal person or a partnership. PK Wong & Nair LLC ("PKWN") is the constituent Singapore law practice of our licensed joint law venture in Singapore, Mayer Brown PK Wong & Nair Pte. Ltd. Details of the individual Mayer Brown Practices and PKWN can be found in the Legal Notices section of our website. "Mayer Brown" and the Mayer Brown logo are the trademarks of Mayer Brown.

© Copyright 2026. The Mayer Brown Practices. All rights reserved.

This Mayer Brown article provides information and comments on legal issues and developments of interest. The foregoing is not a comprehensive treatment of the subject matter covered and is not intended to provide legal advice. Readers should seek specific legal advice before taking any action with respect to the matters discussed herein.