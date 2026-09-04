[Blog] Programme de soutien aux candidats à l’EEQ et du CEAB

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Article Insights

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Le programme de soutien aux candidats (CSP) est une initiative de l’Office européen des brevets (OEB), menée avec les États membres de l’Organisation européenne des brevets, destinée à accompagner la formation de la future génération de professionnels des brevets en Europe. Il s’adresse aux candidats à l’Examen européen de qualification (EEQ) et, depuis 2026, au Certificat européen d’administration des brevets (CEAB). Pour l’EEQ, le dispositif prévoit soit un accompagnement complet comprenant notamment une formation, du tutorat, des supports pédagogiques, une aide financière et la prise en charge des frais d’examen, soit une aide financière limitée aux frais d’inscription et d’examen. Il vise ainsi à faciliter l’accès à ces qualifications et à renforcer les compétences professionnelles dans les États membres participants.

La promotion 2026 de l’EEQ compte 48 nouveaux candidats issus de 17 États membres, auxquels s’ajoutent 38 participants poursuivant leur parcours commencé l’année précédente. Le nombre total de bénéficiaires a ainsi presque doublé depuis la modernisation du programme en 2025 et a été multiplié par plus de sept par rapport aux promotions 2023-2024. La promotion 2026 se distingue également par sa composition, puisque 34 des 48 nouveaux candidats sont des femmes, soit plus de 70 %. Les candidats bénéficiant de l’accompagnement complet sont suivis pendant une durée pouvant atteindre trois ans, au cours desquels ils préparent progressivement les différentes épreuves de l’EEQ.

Le dispositif s’est par ailleurs élargi depuis sa modernisation : 33 offices nationaux de brevets participent désormais au CSP et le programme a été étendu en 2026 au CEAB, avec 16 candidats pour sa première promotion. Le prochain EEQ se déroulera en mars 2027, après une période de formation prévue d’octobre à février. Le CSP constitue ainsi un dispositif de soutien à la préparation aux qualifications professionnelles européennes, dont le champ et le nombre de bénéficiaires se sont élargis depuis sa réforme en 2025.

Pour en savoir plus sur ce programme, cliquez ici !

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