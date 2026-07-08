[Blog] Quand Blueberry Voit Rouge Face À Blackberry

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in European Union

Dans une décision du 2 avril 2026 (n° R 0295/2023‑1), la Chambre de recours de l’EUIPO a confirmé la décision d’opposition concernant les marques BLACKBERRY et Blueberry et le rejet de la demande de marque contestée, notamment sur le fondement de la renommée de la marque BLACKBERRY.

Elle a considéré que la marque antérieure BLACKBERRY jouit toujours d’une renommée dans l’Union européenne (notamment en France et en Allemagne) pour les smartphones et certains logiciels spécialisés. Compte tenu également de la similitude des signes et des produits en cause, un lien peut être établi dans l’esprit du public.

La Chambre de recours a estimé que l’usage de la marque contestée permettrait de tirer indûment profit de la renommée de BLACKBERRY, les consommateurs pouvant percevoir une compatibilité ou une association avec les produits et logiciels de cette marque.

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