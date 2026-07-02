IA Vs Droit D'Auteur : Les Créateurs Vont-ils Se Faire Piller ? (Ce Que Dit La Loi) (Video)

Artificial intelligence systems train on millions of creative works without permission, sparking fierce debates about copyright infringement. This analysis examines six critical points where AI technology collides with intellectual property law, exploring what current legislation says about creators' rights in the age of machine learning.

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Les IA s'entraînent sur des millions d'œuvres sans demander la permission. Les créateurs crient au pillage. Et la loi, elle dit quoi ?

Dans cet épisode, on décortique en 6 points le choc frontal entre intelligence artificielle et propriété intellectuelle :

Pourquoi les créateurs ne peuvent quasiment pas prouver que leurs œuvres ont servi à entraîner une IA

La proposition controversée de Mistral : une taxe de 1 à 5 % du CA des entreprises d'IA pour financer la culture

La réponse cinglante des industries créatives : « On ne veut pas de votre charité »

La proposition de loi sénatoriale qui pourrait tout changer : l'inversion de la charge de la preuve

L'AI Act européen, les accords de licence (OpenAI × Le Monde) et la naissance d'un marché de la donnée

L'analyse de Maître Gérard Haas : le droit d'auteur change de nature, de la protection de la copie à la protection de l'acte de création humain

Et si, dans un monde inondé de contenus générés par des machines, la vraie valeur devenait le label « créé par un humain » ?

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