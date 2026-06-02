IA Vs Droit D'auteur : Les Créateurs Vont-ils Se Faire Piller ? (Ce Que Dit La Loi) (Video)

Les systèmes d'intelligence artificielle s'entraînent sur des millions d'œuvres créatives sans autorisation, suscitant de vifs débats sur la violation du droit d'auteur. Cette analyse examine le conflit juridique entre l'IA et les droits de propriété intellectuelle à travers six points essentiels. Les créateurs dénoncent le pillage de leurs œuvres, tandis que les entreprises spécialisées en IA plaident pour l'usage loyal et l'innovation.

HAAS Avocats, a French law firm, defends and protects national and international clients in the fields of French intellectual property, new information and communication technologies, data protection, e-commerce, e-marketing and business law.

Article Insights

Haas Avocats are most popular: in European Union

self

Les IA s'entraînent sur des millions d'œuvres sans demander la permission. Les créateurs crient au pillage. Et la loi, elle dit quoi ?

Dans cet épisode, on décortique en 6 points le choc frontal entre intelligence artificielle et propriété intellectuelle :

→ Pourquoi les créateurs ne peuvent quasiment pas prouver que leurs œuvres ont servi à entraîner une IA

→ La proposition controversée de Mistral : une taxe de 1 à 5 % du CA des entreprises d'IA pour financer la culture

→ La réponse cinglante des industries créatives : « On ne veut pas de votre charité »

→ La proposition de loi sénatoriale qui pourrait tout changer : l'inversion de la charge de la preuve

→ L'AI Act européen, les accords de licence (OpenAI × Le Monde) et la naissance d'un marché de la donnée

→ L'analyse de Maître Gérard Haas : le droit d'auteur change de nature, de la protection de la copie à la protection de l'acte de création humain

Et si, dans un monde inondé de contenus générés par des machines, la vraie valeur devenait le label « créé par un humain » ?

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.