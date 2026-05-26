Plusieurs nouvelles extensions de noms de domaine (TLDs) sont actuellement ouvertes à l’enregistrement, offrant aux titulaires de marques l’opportunité de sécuriser leurs noms stratégiques avant leur ouverture au grand public.

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Nouveaux noms de domaine : profitez des périodes Sunrise pour protéger vos marques

Plusieurs nouvelles extensions de noms de domaine (TLDs) sont actuellement ouvertes à l’enregistrement, offrant aux titulaires de marques l’opportunité de sécuriser leurs noms stratégiques avant leur ouverture au grand public.

Les titulaires d’une marque enregistrée auprès de la Trademark Clearinghouse (TMCH) peuvent bénéficier de la période dite de « Sunrise », qui leur permet d’enregistrer leurs noms de domaine en priorité avant la phase de disponibilité générale.

Extensions actuellement ouvertes

.PAY

Sunrise : jusqu’au 20 juillet 2026 – 95 €

Ouverture générale : février 2027 – 80 €

.LATINO

Sunrise : du 12 mai au 11 juin 2026 – 300 USD

Ouverture générale : à partir du 12 juin 2026 – 80 USD

Pourquoi agir pendant la période Sunrise ?

Bénéficier d’un accès prioritaire réservé aux titulaires de marques

Renforcer la protection de votre marque en ligne

Sécuriser des noms de domaine stratégiques avant leur disponibilité publique

À noter : lors de la phase d’ouverture générale (« Go-live »), les noms de domaine sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Il est donc fortement recommandé d’anticiper vos dépôts afin de garantir la disponibilité des noms souhaités.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.