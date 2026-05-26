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26 May 2026

Votre client fait faillite ? La stratégie juridique pour récupérer votre argent (Droit d'auteur) (Video)

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When a client declares bankruptcy after receiving most of your work but before final payment, copyright law offers a powerful legal strategy. Understanding the indivisibility of copyright transfer agreements can be the key to recovering your money when a €100,000 contract goes unpaid.
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Un contrat à 100 000 €, 80 000 € déjà versés, et l'entreprise cliente dépose le bilan juste avant le dernier paiement. Game over ? Pas si vite. Il existe une arme juridique redoutable que peu de créateurs connaissent : l'indivisibilité du contrat de cession de droits d'auteur.

Dans cet épisode, on décortique avec Maître Gérard Haas (cabinet Haas Avocats) une stratégie en 3 temps pour retourner la situation :

  • Le piège classique : le mandataire judiciaire refuse de payer, considère le contrat comme caduc
  • Le principe d'indivisibilité : pourquoi un contrat de cession de droits d'auteur forme un bloc insécable
  • La résolution du contrat : le « bouton reset » qui annule tout rétroactivement, comme si le contrat n'avait jamais existé
  • Le retournement : l'entreprise perd ses droits sur les 80 000 € déjà investis et devient contrefacteur si elle exploite quoi que ce soit
  • La contre-offensive en 3 étapes : mise en demeure, exposition des enjeux, échec et mat
  • Le dilemme du mandataire : payer 20 000 € ou perdre un actif de 80 000 € La propriété intellectuelle, quand on sait s'en servir, c'est un bouclier.

La plus grande force d'un créateur, c'est de connaître ses droits sur le bout des doigts.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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